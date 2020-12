Aktion „Rettungsboot“ in Grimmen gestartet

Grimmen

Die ersten Hilfesets sind verteilt, die Ladenbesitzer bereit zu helfen. Denn die Aktion „ Rettungsboot“ ist gestartet. Seit Mittwoch finden Jungen und Mädchen Anlaufstellen in Grimmen, wenn sie nicht weiterwissen. Mehr als zehn Einrichtungen machen mit. Darunter ist Anke Wiegert mit ihrem Laden Snik Snak in der Langen Straße. „Ich habe keine Sekunde gezögert, als ich gefragt wurde“, sagt sie. Wiegert glaubt an das Projekt. „Wenn die Kinder wissen, wo sie Hilfe bekommen, denke ich schon, dass sie kommen. Es ist zu wünschen, dass es gut angenommen wird.“

Um das Projekt des Lokalen Bündnis für Familie „Kristall“ Grimmen sichtbar zu machen, prangert an jedem Eingang eines Partners jetzt ein Aufkleber mit dem Logo der Aktion. Die Unterstützer wurden von Bündnissprecherin Katja Mann und ihrer Stellvertreterin Dana Rothbarth zudem mit einem Hilfsbeutel ausgestattet. Darin enthalten: ein Verbandkasten, eine Broschüre Erste Hilfe am Kind, wichtige Telefonnummern bei Notfällen und Malutensilien für Kinder, um eventuelle Wartezeiten mit Beschäftigung überbrücken zu können.

Die Unterstützer der Aktion „Rettungsboot“ vom Lokalen Bündnis für Familie „Kristall“ Grimmen erhalten Infomaterial und ein Erste-Hilfe-Set. Quelle: Katja Mann

„Das Paket wurde von allen gut angenommen“, freut sich Mann, die mit Rothbarth nun an die Schulen der Stadt gehen will, um das Projekt dort an die Schüler zu vermitteln. Denn das Angebot richtet sich vor allem an Schulkinder, die sich bei kleinen Verletzungen, Verlust von Handy, Schlüssel und Co. oder kaputten Sachen an die Rettungsboote wenden können. Dementsprechend sind die aktuellen Partner an Schulwegen gelegen. Eine gute Sache, findet Anke Wiegert, die mit ihrem Geschäft am Heimweg der Wander-Grundschüler liegt. „Die Autos donnern hier ganz schön um die Ecke, da habe ich schon Angst um die Kinder“, sagt sie.

Das Projekt „ Rettungsboot“ soll die Courage fördern, in brenzligen Situationen zu helfen und nicht wegzuschauen. Dazu soll die Unterstützerliste weiter wachsen. „Wer mitmachen will, kann sich gerne melden“, fordert Katja Mann auf. Im Januar soll die Internetseite www.dein-rettungsboot.de fertig sein. Dort werden alle Einrichtungen oder Geschäfte mit ihrem Standort vorgestellt.

Aktuelle Projektpartner: Foto Kraehmer, Snik Snak, Apotheke am Mühlentor, Blumenhaus Schütte, Steinmetz Lada, Kursana Seniorendomizil, SOS Familienzentrum, CAP-Markt, Bäckerei Bräsel, Rosenapotheke und das DRK Grimmen.

