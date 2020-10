Stralsund

Unter dem Motto „Eine Stunde für mehr Sicherheit“ wird jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober, dem Tag der Zeitumstellung auf die Winterzeit, bundesweit der „Tag des Einbruchschutzes“ begangen. Auch in diesem Jahr wird sich die Polizei in Stralsund an diesem Aktionstag beteiligen.

Aktionstag auf dem Hof der Polizeiinspektion

Der Aktionstag am 25. Oktober auf dem Hof der Polizeiinspektion Stralsund und in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Frankendamm 21, veranstaltet. Von 10 bis 15 Uhr informieren Experten zum Thema und geben Einwohnern des Landkreises Vorpommern-Rügen Tipps, wie sie Haus und Wohnung am besten sichern können. Außerdem besteht die Möglichkeit, Fahrräder vor Diebstahl zu schützen. Eine Codierung der Zweiräder wird angeboten.

Von Beleuchtung bis Alarmanlage

HauseKarsten Block von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle wird den Besuchern Sicherheitsempfehlungen der Polizei geben und Fragen rund um das Thema „ Einbruchschutz“ beantworten. In einem Info-Fahrzeug werden sicherungstechnische Vorrichtungen und Exponaten vorgestellt. Das Spektrum reicht von der richtigen Beleuchtung bis zu Überfall- und Einbruchmeldeanlagen. Wer konkrete Fragen zum eigenen Haus oder der eigenen Wohnung kann für eine individuelle Beratung sogar Fotos oder Skizzen davon zum Aktionstag mitbringen. In diesem Zusammenhang weist Karsten Block darauf hin, dass er unabhängig vom Tag des Einbruchschutzes auch direkt zu Hause berät. Termine können telefonisch unter 03831/245255 oder per E-Mail an kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de vereinbart werden.

Für die Fahrradcodierung am 25 Oktober wird lediglich der Personalausweis sowie der Akkuschlüssel bei E-Bikes benötigt. Carbonräder können aus technischen Gründen nicht codiert werden. Minderjährige dürfen an der Aktion nur in Begleitung eines Erwachsenen oder mit Vorlage einer Vollmacht der Erziehungsberechtigten teilnehmen.Weitere Informationen zum Eigentumsschutz: im Internet unter www.k-einbruch.de oder www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/einbruchsdiebstahl/

