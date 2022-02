Aktuelle Corona-Impftermine in Vorpommern-Rügen und der Stand zu Novavax

Ribnitz-Damgarten

Auch in der siebten Kalenderwoche des Jahres wird im Landkreis Vorpommern-Rügen in den vier Impfstützpunkten gegen das Corona-Virus geimpft. Es bestehen ganztägig terminierte und nachmittags zusätzlich unterminierte Impfangebote mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech in Bergen auf Rügen, Grimmen, Ribnitz-Damgarten und Stralsund. Hinzu kommen Impfangebote ohne Termin mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech in den Räumlichkeiten der Ämter und Gemeinden des Landkreises Vorpommern-Rügen, so unter anderem in Wieck auf dem Darß. Hier besteht am Montag, dem 14. Februar, in der Darßer Arche (Bliesenrader Weg 2) in der Zeit von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen. Ebenfalls am Montag, dem 14. Februar, werden im Impfstützpunkt am Strelapark in Stralsund von 8 bis 12 Uhr Kinder im Alter zwischen 5 bis 11 Jahren geimpft (terminiert).

Freitag verlängerte Öffnungszeiten

Am Freitag werden in allen vier Impfstützpunkten des Landkreises verlängerte Öffnungszeiten für das Impfen mit und ohne Terminierung bis in die frühen Abendstunden angeboten: Impfstützpunkt Strelapark Stralsund 13 bis 19 Uhr, Impfstützpunkte Bergen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Impftermine können über die Impfhotline 0385/20271115 oder online unter www.corona-impftermin-mv.de gebucht werden.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Kapazitäten für das Impfen ohne Termin begrenzt seien, sodass nicht ausgeschlossen werden könne, „dass die Nachfrage größer als das Angebot sein wird. Sollte der Fall vor Ort eintreten, sind die Mitarbeiter des Impfzentrums berechtigt, impfwillige Personen abzuweisen“.

So ist der Stand bei Novavax

Noch ein Hinweis: Derzeit bereit das Impfmanagement des Landkreises Vorpommern-Rügen den Einsatz des proteinbasierten Impfstoffes Nuvaxovid der Firma Novavax vor. Die frühesten Termine stehen ab der 9. Kalenderwoche zur Verfügung. Aufgrund der eingeschränkten Liefermenge wird der Impfstoff im Landkreis ausschließlich im Impfstützpunkt am Strelapark in Stralsund verimpft, Hausärzte sollen ihn zunächst nicht erhalten.

Zwei Impfdosen sind für die Grundimmunisierung nötig

Die Vergabe wird priorisiert und steht vorerst Beschäftigten aus dem medizinischen und pflegerischen Bereich zur Verfügung. Diese Regelung soll bislang Ungeimpften aus der Pflegebranche ermöglichen, die geforderte einrichtungsbezogene Impfpflicht zu erfüllen. Zur Impfung muss deshalb eine Arbeitgeberbescheinigung vorgelegt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Grundimmunisierung sind nach derzeitigem Informationsstand zwei Impfstoffdosen nötig, die in einem Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Empfohlen wird die Grundimmunisierung für Personen ab 18 Jahren. Schwangere und Stillende sollten auf andere Impfstoffe zurückgreifen, z.B. Corminaty von Biontech/Pfizer. Die Registrierung für Novavax-Impftermine ist sowohl über die Landeshotline 0385/202 71 115 als auch unter www.corona-impftermin-mv.de möglich.

Von Edwin Sternkiker