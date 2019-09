Aldi-Filiale in Grimmen öffnet wohl Ende des Jahres

Grimmen

Gute Nachrichten für alle Grimmener: Noch vor Weihnachten soll die neue Filiale der Supermarktkette Aldi im Stadtteil Südwest ihren Betrieb aufnehmen. So zumindest heißt es vom Projektentwickler der Unternehmensgruppe Saller, Martin Foerder: „Die Arbeiten laufen gut und wir sind im Zeitplan.“

Besonders für die Bewohner in Grimmen Südwest ist der Ausblick auf das baldige Ende der Bauarbeiten eine große Erleichterung. Über ein Jahr warten sie mittlerweile auf die Eröffnung des neuen Supermarktes, die ursprünglich bereits für 2018 geplant war.

Schwierige Zeit für Anwohner

Für einige war diese Zeit nicht ganz einfach. „Wir Alten begrüßen es sehr, dass der Markt nun bald wieder öffnet“, sagt Horst Lorenz. Der 86-Jährige und seine Frau wohnen nur wenige Gehminuten vom Gelände entfernt und konnten die alte Aldi-Filiale für ihre Einkäufe nutzen. Seitdem sie geschlossen wurde, waren die beiden jedoch auf Hilfe angewiesen, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen.

„Unsere Tochter und unser Schwiegersohn haben sich um uns gekümmert“, sagt Lorenz. Auto fahren könne er nicht mehr, ebenso wenig wie seine Frau. Täglich gehen die beiden bei ihrem Spaziergang am Gelände am Vietlipper Damm vorbei und beobachten die Fortschritte. „Wir hoffen einfach, dass der Bauplan eingehalten wird.“

Parkfläche vor Fertigstellung

Davon gehen momentan auch die Bauarbeiter auf der Baustelle aus. Auch wenn man im Bauwesen nie 100 prozentige Sicherheit habe, dass die Projekte zum gewünschten Termin beendet werden können, meint Heiko Juhl, einer der Arbeiter. „Es gibt hier auf jeden Fall keinen Stillstand mehr, so wie damals“, so Juhl.

Heiko Juhl ist einer der Bauarbeiter, die derzeit auf der Aldi-Baustelle in Grimmen Südwest schuften. Quelle: Almut Jaekel

Er und seine Kollegen sind derzeit mit der Konstruktion der Parkflächen vor der künftigen Filiale beschäftigt. Bis Mitte September wolle man diese fertigstellen. Wenn der neue Aldi den Betrieb Ende des Jahres aufnimmt, werden dort fast 100 Autos einen Platz zum parken finden. Auch Frauen- und Behindertenparkplätze sind mit eingeplant.

Im Inneren des Gebäudes, wo die Trockenbauer beschäftigt sind, gebe es hingegen noch mehr zu tun. Boden und Wände sind bereits gefliest. Jetzt müssten sich seine Kollegen noch um die Elektrizität und die Lüftungsanlagen kümmern, bevor die Arbeiten allmählich zu Ende gehen.

Lange Suche nach neuer Baufirma

Der neue Aldi soll mit einer Ladenfläche von 1000 Quadratmetern größer werden als sein Vorgänger, der im November 2017 schloss und zu Beginn des Jahres 2018 abgerissen wurde. Kurz darauf begannen die Arbeiten am neuen Gebäude. Doch dann der große Schock: Im Juli des vergangenen Jahres, das Fundament war bereits errichtet aber der Rohbau noch lange nicht fertig, meldete die bis dato ausführende Baufirma aus Düsseldorf plötzlich Insolvenz an. Danach tat sich monatelang nichts.

Projektentwickler Martin Foerder und seine Kollegen suchten händeringend nach einer neuen Baufirma, sogar deutschlandweit. Doch während die einen Firmen prall gefüllte Auftragsbücher und demnach keine Zeit für neue Aufträge hatten, verlangten andere Betriebe unverhältnismäßig hohe Preise.

Und so blieb es seit dem vergangenen Juli still auf der Baustelle, die aussah, als hätten die Arbeiter sie Hals über Kopf verlassen. Plastikplanen und Zementsäcke lagen über das Areal verstreut. Bis man in der Baufirma Domizil endlich fündig wurde. „Nach dem Reinfall mit der Düsseldorfer Baufirma haben wir mit dem neuen Unternehmen einen seriösen Partner gefunden“, sagt Foerder.

Cap-Markt übernimmt den Supermarkt

Von Carolin Riemer und Flemming Goldbecher