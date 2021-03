Aldi-Markt in Grimmen: Feuerwehr kämpft drei Stunden gegen brennende Papiermassen 

Grimmen

Am Mittwochvormittag liegen immer noch tonnenschwere Papierberge auf dem Parkplatz des Grimmener Aldi-Marktes im Stadtgebiet Südwest. Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Die moderne Einkaufsstätte ist normal geöffnet. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt tätigen ihre Einkäufe. Und dies ist vor allem dem wachsamen Blick eines Zeitungsausträgers und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen zu verdanken. Denn in der Nacht kämpften die Einsatzkräfte drei Stunden lang gegen die Flammen, die sich in einen Papierpresscontainer gefressen hatten und eine große Gefahr für den Aldi-Markt darstellten.

Zeitungszusteller alarmiert die Feuerwehr

Um 3.16 Uhr am Mittwochmorgen heulen die Sirenen auf den Dächern der Stadt. 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen eilen zum Gerätehaus und machen sich mit fünf Fahrzeugen auf den Weg zum Aldi-Markt an der südlichen Randstraße. Dort hatte ein Zeitungszusteller wenige Minuten zuvor Flammen im Bereich des Lagers bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

„Als wir ankamen, schlugen zehn Meter hohe Flammen in den Nachthimmel“, beschreibt Grimmens Wehrführer Olaf Clasen. Wie sich schnell herausstellt, brennen zwei Plastik-Container direkt vor dem Liefereingang. „Es bestand die ernstzunehmende Gefahr, dass die Flammen den Dachstuhl des Gebäudes erreichen. Wir hatten sehr viel Glück, dass wir noch rechtzeitig gerufen wurden“, betont Clasen.

Gegen 3.30 Uhr sind die Flamen, die zuvor aus den beiden Containern schlugen, gelöscht. Doch sehr schnell wird klar, jetzt beginnt der Einsatz erst so richtig. Denn das Feuer hatte sich bereits in den danebenstehenden Papierpresscontainer gefressen.

Löscharbeiten gestalten sich schwierig

Mit schwerer Gerätschaft kann der Metall-Container geöffnet werden und das Ausmaß kommt zum Vorschein. „Im Inneren befanden sich Tonnen von gepresster Pappe und Papier“, beschreibt Olaf Clasen. Der Einsatz einer Wärmebildkamera bestätigt: In der Mitte des Papierpresscontainers hat sich bereits ein Feuer entwickelt. Ein Löschangriff gestaltet sich schwierig, da die Presse die tonnenschweren Papiermassen stark verdichtet hat. „Wir mussten eine schnelle Lösung finden und haben Kameraden zum Grimmener Stadtbauhof geschickt, um einen Teleskoplader zu holen“, erklärt der Wehrführer der Stadt.

Zeitgleich gelingt es den Einsatzkräften, den massiven Container mit einer Seilwinde vom Gebäude wegzuziehen. Mit Forken beginnen die Retter der Stadt, das Papier aus dem Inneren zu gabeln. Eine mühselige Arbeit, die keine schnelle Hilfe garantiert.

Inzwischen wird die Drehleiter auf der Rückseite in Stellung gebracht und das Dach auf eventuelle Glutnester kontrolliert.

Dann trifft endlich der Teleskoplader ein und die Einsatzleitung bespricht eine neue Vorgehensweise. Es wird versucht, den Container anzuheben, damit die Papiermassen herausrutschen. Mit Erfolg. Doch erst jetzt wird das gesamte Ausmaß deutlich. Auf einer riesigen Fläche des Parkplatzes bilden sich Papierberge. Zwischenzeitlich brennt vor dem Einkaufsmarkt eine etwa 100 Quadratmeter große Fläche. Aber die Löscharbeiten können nun endlich so richtig beginnen. Es ist zu dieser Zeit 4.45 Uhr. Um 6.15 Uhr, also nach drei Stunden, kann der Einsatz endlich beendet werden.

Polizei geht nach derzeitigem Erkenntnisstand von Brandstiftung aus

„Dies hätte viel schlimmer enden können. Wir hatten echt Glück, dass wir so zeitig da waren und konnten das Übergreifen der Flammen auf den Einkaufsmarkt so verhindern“, ist Olaf Clasen erleichtert.

Vor Ort sind auch zahlreiche Beamte des Grimmener Polizeireviers. Wie am Mittwochvormittag zu erfahren ist, geht die Polizei nach derzeitigem Erkenntnisstand von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Von Raik Mielke