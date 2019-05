Grimmen

Endlich laufen die Arbeiten wieder auf der Baustelle am Vietlipper Damm in Grimmen. Der neue Aldi-Markt, der hier eigentlich schon im vergangenen Jahr eröffnen sollte, bleibt kein Traum und verwandelt sich nun langsam von der fast ein Jahr währenden Bauruine in einen modernen Einkaufstempel. Die Neubrandenburger Firma Schwank beendet aktuell den Rohbau. Dann übernimmt die Lüneburger Firma Domizil. Für Projektentwickler Martin Foerder von der Unternehmensgruppe Saller entwickelte sich die Baustelle zwischenzeitlich jedoch zu einem Albtraum. Das Unternehmen aus Weimar kaufte das Grundstück und ist Eigentümer des Gebäudes, in dem sich der Discounter einmieten möchte.

Baufirma plötzlich pleite

Im Juli des vergangenen Jahres, das Fundament war bereits errichtet aber der Rohbau noch lange nicht fertig, meldete die bis dato ausführende Baufirma aus Düsseldorf plötzlich Insolvenz an. Danach tat sich monatelang nichts. Im Hintergrund arbeiteten Martin Foerder und Mitarbeiter des Aldi-Marktes jedoch auf Hochtouren. „Wir haben fieberhaft nach einer Lösung des Problems gesucht“, sagt der Projektentwickler. Doch eine neue Baufirma zu finden, entpuppte sich als schwierige Aufgabe. Sie suchten deutschlandweit. Trotzdem: Während die einen Firmen prall gefüllte Auftragsbücher und demnach keine Zeit für neue Aufträge hatten, verlangten andere Betriebe unverhältnismäßig hohe Preise. Zum Teil habe dieser 400 Prozent über dem normalen Preisniveau gelegen. Summen, die die Wirtschaftlichkeit gefährdet hätten.

Lange nach seriösem Partner gesucht

Und so blieb es seit dem vergangenen Juli still auf der Baustelle, die aussah, als hätten die Arbeiter sie Hals über Kopf verlassen. Plastikplanen und Zementsäcke lagen über das Areal verstreut, auf dem sich bis vor einigen Tagen nichts tat. „Nach dem Reinfall mit der Düsseldorfer Baufirma haben wir lange suchen müssen, um einen seriösen Partner zu finden. Aber das ist uns mit dem Unternehmen Domizil nun gelungen“, sagt Foerder. Der Projektentwickler verschaffte sich vor Ort einen Überblick und prüfte mit dem Bauleiter die Beschaffenheit der bereits bestehenden Bausubstanz. Neue Fristen mussten mit dem Aldi-Markt abgesprochen werden. Nun heißt es hoffnungsvoll: „Das Weihnachtsgeschäft wollen wir schon mitnehmen.“

Größer als der Aldi am Pommerndreieck

Der neue Aldi soll mit einer Ladenfläche von 1000 Quadratmetern größer werden als sein Vorgänger, der im November 2017 schloss und am Beginn des Jahres 2018 abgerissen wurde. Für die Anwohner in Grimmen Südwest war die lange Schließung eine Katastrophe. Spätestens seitdem auch der Edeka-Markt in dem Wohngebiet Anfang 2019 schloss und es bislang noch keinen Nachfolger gibt, fühlten sich die Konsumenten schlecht versorgt. Doch Not macht erfinderisch: Seit April bot der Markt „Getränkeland“ Wurstwaren an und der benachbarte Blumenladen von Marita Martens nahm kurzerhand Konserven und andere haltbare Lebensmittel ins Sortiment auf. Den Aldi-Markt vermissten die Anwohner trotzdem.

Seit 1992 gab es an dieser Stelle am Vietlipper Damm den Discounter. Zwar entstand im November 2017 ein Aldi-Neubau am nahen Gewerbegebiet „ Pommerndreieck“ direkt an der Autobahn 20. Doch älteren Menschen ohne Auto, nützt dieser Markt nicht viel. Der lang erwartete Aldi-Markt soll nun größer und moderner werden. Von 750 Quadratmeter soll er auf 1000 wachsen – und damit noch einmal 200 Quadratmeter größer werden als der Aldi am Pommerndreieck. Die Filiale soll heller gestaltet werden und das Angebot an frischer Ware werde ausgebaut. Es soll keine Kühltruhen, sondern Kühlwandregale geben, die für mehr Platz im Inneren des Marktes sorgen.

Carolin Riemer