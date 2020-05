Alkohol am Steuer: Grimmener Polizisten kassieren Führerscheine von Kraftfahrern ein

Elmenhorst/Tribsees

Den Führerschein eines 30-jährigen Motorradfahrers und jenen eines 33-jährigen Pkw-Fahrers kassierten Polizisten des Grimmener Reviers in den vergangenen Tagen ein.

Beide Kraftfahrer waren mit ihren Fahrzeugen unterwegs, obwohl sie wohl zuvor Alkohol getrunken hatten.

Anzeige

Zu betrunken? Motorradfahrer stürzt in Neu Elmenhorst

So bekamen die Polizisten am Freitag gegen 17 Uhr den Hinweis, dass in Neu Elmenhorst ein Motorradfahrer gestürzt sei und dieser versuche, seine Maschine wieder in Gang zu setzen, dabei aber immer wieder umfalle. Die eingesetzten Beamten konnten den Motorradfahrer ausfindig machen. Es handelte sich um einen 30-Jährigen aus der Gemeinde Wittenhagen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,45 Promille festgestellt.

Weitere OZ+ Artikel

33-jähriger Pkw-Fahrer mit 1,45 Promille intus in Tribsees unterwegs

Einen Tag später kontrollierten die Beamten gegen 22 Uhr in Tribsees einen Pkw der Markt Mitsubishi. Bei der Kontrolle stellte sie Alkoholgeruch im Atem des 33-jährigen Fahrers fest. Ein entsprechender Test ergab: Er hatte 1,45 Promille intus.

Beide Kraftfahrer hatten sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen und werden sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger