Grimmen

Ab Donnerstag ist wieder Parkfest-Zeit in Grimmen. Zum 7. Mal lädt die Stadt in den idyllischen Volkspark ein. Grimmener, Ehemalige, treu Gebliebene, Wiederkehrende und viele Gäste lockt es bis einschließlich Sonntag dann wieder zu den vielen Höhepunkten in den Park zum Feiern, Klönen, Wiedersehen, Party-Machen und zu viel Musik.

Familienprogramm

„Die Stadt hat sich bemüht, ein abwechslungsreiches Familienprogramm auf die Beine zu stellen, bei dem alle Besucher auf ihre Kosten kommen“, sagt einer der Hauptorganisatoren, Stadtsprecher Thorsten Erdmann. Allerdings unterscheide sich das diesjährige Fest ein wenig von den anderen kulturellen Veranstaltungen der Stadt. „Wir wollen andere Akzente setzen und bauen auf die „lauschige“ Atmosphäre im Park“, sagt Erdmann.

Das Musikspektrum reicht daher vom Schlager über Oldies bis zu Folk, Blues und Blasmusik. Als Stargast wird am Sonntagnachmittag Anna-Carina Woitschack erwartet. Die Lebensgefährtin von Stephan Mross gehört seit ihrer Teilnahme an der Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“ zu den Schlagersternchen der Bundesrepublik.

Außerdem können sich die Besucher auf eine Karat-Coverband, auf Diana Sorbello, die „Crazy Boys“, das Hamburger Gesangsduo „Die Junx“, die Bigband Velgast, „Bad Penny“, „Ramidy“, „Boogie Trap“, die „Camp Band“ und die Grimmener Blasmusik freuen.

Programm zum Parkfest Donnerstag: 14 Uhr Eröffnung Schaustellermeile am Bahnhof 16 Uhr gemütliches Biertrinken mit Musik Bühne 2: 15 Uhr Marion Seibert 18 Uhr „Blues Rausch“ Freitag: 11 Uhr Schaustellermeile 11 Uhr Händler und Gastronomen im Volkspark 15 Uhr Eröffnung des Parkfestes Hauptbühne: 20 Uhr „Seelenschiffe“ Karat-Coverband, Livemusik 22 Uhr „Sommernachtsparty“,DJ´s spielen Hits non-stop Bühne 2: 11 Uhr „Akkordeon Klaus“ 15 Uhr Marion Seibert 19 Uhr „Boogie Trap“ Sonnabend: * Tag der offenen Tür im „ Kursana Senioren Domizil“ ab 10 Uhr Schaustellermeile Hauptbühne Volkspark 11.30 Uhr Frühschoppen mit der „Grimmener Blasmusik“ 13.30 Uhr „Crazy Boys“, Rock´n Roll und Swing der 40er bis 60er-Jahre 15 Uhr Schlagerstar: Diana Sorbello 16 Uhr „Saxo-Fun-Orchester“, das verrückte Saxophon Orchester 20 Uhr „Freshband“, Tanzmusik live gespielt 22 Uhr Partynacht mit DJ´s Bühne 2: 11 Uhr Akkordeon Klaus 15 Uhr „ Janusz Sax Live“ 19 Uhr „Band Ramidy“ 22 Uhr Blues & Swing mit DJ Horiba Sonntag: 10 Uhr Schaustellermeile Hauptbühne: 11 Uhr Bigband Velgast, der launige Start in den Sonntag 13.30 Uhr „Die Junx“, Hamburger Charme & mitreißende Livemusik 15 Uhr große Parkfest Tombola 16 Uhr Stargast: Anna-Carina Woitschack Bühne 2: 11 Uhr „Bad Penny“ 14 Uhr „Camp Band“

Tag der offenen Tür bei Kursana

Traditionell öffnet das nahe Pflegeheim Kursana-Domizil am Sonnabend zum Parkfest seine Türen für Besucher. Mitarbeiter und Bewohner freuen sich darauf, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen.

Straßensperrungen

Bereits jetzt werden Grimmener und Durchreisende die ersten Zeichen des Parkfestes sehen, denn es wird bereits aufgebaut. Gesperrt ist jetzt und bis zum Montag 7 Uhr die Bahnhofstraße vom Bahnhof in Richtung Polizei, wo der Rummel aufgebaut wird. Die Straße der Solidarität wird ab Freitag 15 Uhr bis Sonntag 19 Uhr nicht befahrbar sein. Die Umleitung erfolgt über die Carl-Coppius-Straße und die Lindenstraße.

„In der Wilhelmstraße und Karlstraße als Zufahrt zu den Bühnen, wird das Ordnungsamt besonders die Parker kontrollieren“, informiert Erdmann. „Besuchern empfehlen wir die kostenfreien Parkplätze vor und hinter dem Kulturhaus und in der Stralsunder Straße.“, sagt er. Zugänge zum Fest gibt es über die Bahnhofstraße sowie die Staße der Solidarität.

Diana Sorbello beim Parkfest

Zu den diesjährigen Künstlern gehört Diana Sorbello. Sie startete ihre Karriere beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest, als sie zusammen mit der Gruppe Wind antrat. Nach diesem Einstieg in die Musikwelt absolvierte die Tochter eines sizilianischen Eiscafe-Besitzers aber zunächst ein Soziologiestudium. Bekannt ist ihr Album „Bittersüss“ mit dem neu aufgenommenen Klassiker „Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an". In Grimmen ist sie am Sonnabend um 15 Uhr zu erleben.

Saxo-Fun-Orchester wieder dabei

„ Sax´n Anhalt“, eines der ersten Saxophonorchester der Welt, ist ebenfalls am Sonnabend, ab 16 Uhr, zu erleben. Die Musiker spielten schon in New York, Paris, Wien, Brüssel, Nottingham, Berlin, Borne, Biere, Magdeburg und vielen anderen Städten. Das Grimmener Publikum begeisterten die Saxophonisten das erste Mal zur 725-Jahr-Feier und auch im Jahr 2015.

Stargast: Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack betritt am Sonnabend um 20 Uhr die Parkfestbühne. Als passionierte Puppenspielerin lebt sie einerseits für Grimms Märchen, aber auch als Schlagerpopsängerin und jüngst als Moderatorin. Bereits im Alter von zwei Jahren stand sie begeistert mit ihren Eltern auf der Puppenbühne. Im zarten Alter von 18 Jahren erhielt sie ihren ersten Plattenvertrag, nachdem sie sich in der achten Staffel von DSDS bis in die Finalshows vorkämpfte.

Karat-Coverband auf der Bühne

Mit den Musikern um Andreas Jessat (Gründer und Bassist der Band) steht seit Juni 2016 die bundesweit erste, professionelle Ostrock-Tribute Band unter dem Namen „SEELENSCHIFFE – KARAT Tribute Band“. Die bekanntesten Karat-Songs wie „Der Albatros“, „Über sieben Brücken musst du gehn“, „Der blaue Planet“ oder „Schwanenkönig“ werden zu hören sein.

Almut Jaekel