Alle Jahre wieder: Blockflötenensemble im Seniorendomizil

Grimmen

... erfreuen die Fötenspieler des Blockflötenensemble der evangelischen Kirchengemeinde Grimmen die Senioren im Seniorendomizil „Kursana“. „Es ist sehr schön, dass sie auch in diesem Jahr wieder bei uns zu Gast sind und in den einzelnen Wohnbereichen des Hauses unsere Bewohner mit Adventsmusik erfreuen“, sagt Kursana-Direktorin Irene Salomo. Das Ensemble unter der Leitung von Sophia Blümel ist in dieser Woche außerdem im Krankenhaus in Bartmannshagen zu hören sowie am Sonntag beim traditionellen Adventskonzert in der Grimmener Marienkirche.

Von Almut Jaekel