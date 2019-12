Alpaka-Junges im Grimmener Zoo auf den Namen Petro getauft

Grimmen

Frank Borstel, Chef mehrerer „ Brillenhäuser“, überraschte den Grimmener Tierpark zum Weihnachtsfest. Er übergab auch im Namen seiner Mitarbeiter eine Spende von 500 Euro. Gedacht ist dieses Geld für den Alpaka-Nachwuchs, genauer gesagt, für jenes Junge, das am 5.Oktober geboren wurde.

„Ich war zu der Zeit im südamerikanischen Peru und habe in den Bergen auch Alpakas gesehen, die mir sehr gefallen haben. Bei der Rückkehr wurde natürlich viel erzählt und das Kind meiner Nachbarin machte sofort den Vorschlag, man sollte den kleinen Alpaka in Grimmen doch ,Petro’ taufen“, sagte Frank Borstel bei der Spendenübergabe. Mit der wurde der Vorschlag in die Tat umgesetzt – das Junge wurde getauft und erhielt den vorgeschlagenen Namen.

„Eine sehr schöne Idee. Wir freuen uns immer, wenn unser Tierpark Unterstützung erhält“, meinte Klaus Wohlfahrt, Vorsitzender des Tierparkvereins, der bei der Namensgebung dabei war. Argwöhnisch wurden die Besucher im Gehege von den Alttieren begutachtet. Ein Alpaka konnte nicht an sich halten und musste den Sponsor erst einmal bespucken – was als „tierisches“ Dankeschön interpretiert wurde. „Tolle Überraschung zum Fest. Wir sind immer dankbar, dass unser Park so viel Aufmerksamkeit bekommt“, hob die leitende Tierpflegerin Christin Trapp bei der Spendenübergabe und Taufe hervor.

Von Walter Scholz