Als Kinder in Dönnies Dorfteich historische Waffen fanden

Nicht nur in Sievertshagen ranken sich die Geschichten von Zeitzeugen um einen Schatz (die OZ berichtete). Eine ähnliche Geschichte erfuhr der Hobby-Historiker Jürgen Albrecht in Gesprächen mit Einwohnern seines Heimatdorfes Rakow.

Seit 1912 befand sich das Gut in Rakow im Besitz von Ewald Bischoff. Als die Familie 1945 enteignet wurde, damit Flüchtlingsfamilien in das Herrenhaus einziehen konnten, floh er vor der anrückenden Sowjetarmee in Richtung Westdeutschland. Jürgen Albrecht erzählt: „Die Bediensteten des Gutshofes beobachteten Herrn Bischoff bei seiner Abreise.“ Er habe einen Wagen mit Reisetaschen, Koffer und auch mehreren Holzkisten beladen. Sie vermuteten schon damals, dass die Holzkisten wertvolle Gegenstände des Haushalts und auch die historische Waffensammlung des Gutsbesitzers enthielten.

Ein Schatz zwischen Rakow und Grimmen

Kurz nach seiner Abfahrt in Rakow wurde Ewald Bischoff dann in Grimmen gesehen. „Die Augenzeugen sahen ihn mit seinem Handgepäck. Die Holzkisten waren hingegen verschwunden. Bis in die 1950er Jahre hielt sich das hartnäckige Gerücht, der Gutsbesitzer habe seine Reichtümer zwischen Rakow und Grimmen vergraben.“ Doch das Gerücht wurde in den 1970er Jahren noch einmal stark befeuert, weiß Jürgen Albrecht. „Kinder fanden damals beim Spielen an einem Teich nahe Dönnie historische Waffen.“ Diese seien damals der Polizei übergeben worden und gelten seitdem als verschwunden.

Auch Helmut Harbecke aus Dönnie war damals mit dabei: „Es muss Anfang der 1970er Jahre gewesen sein. Ein Rind war in ein Sumpfloch geraten und im Morast eingesunken. Als die Kuh geborgen wurde, kamen historische Säbel und Vorderlader-Schusswaffen ans Tageslicht. Doch weitere Nachforschungen bleiben erfolglos. Die Polizei sammelte die Waffen ein, als Kinder mit ihnen im Dorf spielten.“

Diese Geschichten der Augenzeugen verbreiteten sich schnell und riefen auch einige Schatzsucher auf den Plan. Sie untersuchten daraufhin in der Nähe des Fundortes alle Teiche und die Uferregion – ohne Erfolg. Wo die Kisten des Rakower Gutsbesitzers versteckt sind, bleibt wohl für immer sein Geheimnis.

