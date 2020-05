Als die Luftschiffe den Himmel über Grimmen verdunkelten

Grimmen

. Es war ein Spektakel, das sich im Jahr 1931 wohl kein Bewohner Grimmens entgehen ließ. Die ganze Stadt sei auf den Beinen gewesen als das riesige Luftschiff, die LZ 127 Graf Zeppelin die kleine Stadt an der Trebel überflog.

Sven Thurow, Hobby-Historiker aus Grimmen, erfuhr von seinem Großvater von dem Ereignis. Er war als 15-jähriger Augenzeuge und besuchte die heutige Wanderschule. Schon bevor das 236, 6 Meter lange Luftschiff über Grimmen zu sehen war, hörten die Menschen das tiefe Brummen der fünf Otto-Motoren. „Die Schuljungen, inklusive meinem Opa, rannten auf die Straßen und sahen das riesige Schiff am Himmel. Es flog sehr tief“, erfuhr Thurow. Die Jungen winkten der Besatzung und konnten sogar erkennen, dass diese mit weißen Tüchern zurück winkten. Es sei ein Spektakel gewesen in so einer kleinen Stadt wie Grimmen. Die „Graf Zeppelin“ kam aus Richtung Demmin und nahm Kurs Richtung Osten. Über der Altstadt drehte sie eine Ehrenrunde.

Anzeige

Weltumrundung und Polarfahrt

Riesig groß und in der Sonne silberfarben glitzernd: Dieser Anblick bot sich den Zuschauern. Die „Graf Zeppelin“ überflog zu Propaganda-Zwecken mehrere kleinere Städte. Die Besatzung schoss Luftbild-Aufnahmen während des Flugs und vertrieb diese später als Postkarten. Sven Thurow hat drei von ihnen in seinem Besitz. Wertvoll sind sie nicht. Die Karten wurden massenweise gedruckt und verkauft. „Das bedeutete einerseits Werbung für die kleinen Städte und andererseits Werbung für die Luftschiffwerft.“ Die Graf Zeppelin wurde in Friedrichshafen in der Luftschiffwerft „Luftschiffbau Zeppelin“ gebaut. 21 Monate dauerte der Bau, der gigantische 5,2 Millionen Reichsmark kostete. Die Graf Zeppelin wurde weltberühmt. Sie umrundete die Erde und brach sogar zu einem Polarflug auf. Maximal 25 Personen konnte sie befördern, 45 Mann gehörten in der Regel zur Besatzung. Es waren nur reiche Menschen, die sich einen Flug leisten konnten. Auch wenn sie eine maximal Geschwindigkeit von 128 Kilometer pro Stunde zurücklegen konnte, kostete ein Flug von Deutschland nach New York 4000 Reichsmark - eineinhalb Jahresgehälter eines Durchschnittverdieners in dieser Zeit.

Weitere OZ+ Artikel

Aus den Luftbildern wurden Postkarten gemacht. Quelle: Carolin Riemer

Sie verdunkelten den Himmel über Grimmen

Es sollte nicht bei einem Luftschiff bleiben. Fünf Jahre später, im Jahr 1936, kehrte sie zusammen mit dem noch größeren Luftschiff LZ 129 Hindenburg zurück nach Grimmen. Nun zierten jedoch Hakenkreuze die Leitwerksflossen. „Zwei so riesige Luftschiffe am Himmel. Zeitzeugen berichteten, dass sich der Himmel über Grimmen verdunkelte.“ Sven Thurow erzählt, dass dieser Überflug auch als Propaganda-Fahrt der Nationalsozialisten galt. Sie verteilten Flugblätter über den Städten und schossen ein weiteres Mal Aufnahmen aus der Luft. Die Hindenburg war noch größer als die Zeppelin. Am 6. Mai 1937, ein Jahr nach ihrem Besuch in Grimmen, kam es in Lakehurst ( New Jersey) zur Katastrophe. Die Hindenburg fing beim Landeanflug Feuer. 35 von 97 Menschen starben bei dem Unfall und beendeten die Ära der Luftschiffe. Nach dem Unglück wurde auch die Zeppelin außer Dienst gestellt und im Jahr 1940 in Frankfurt verschrottet.

Lesen Sie mehr:

Vorpommerns Reiter fordern einen Plan zurück zur Normalität

700 Flüchtlinge lebten zwei Jahre lang in Grimmener Kirche

Von Carolin Riemer