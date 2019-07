Abtshagen

Seit etwas mehr als zwei Jahren ist Gerd Dürkoop Vorsitzender des Fördervereins „ Heilgeistkirche zu Abtshagen“. Ihm und weiteren Mitstreitern ist es zu verdanken, dass sich ehrenamtlich für den Erhalt der Denkmäler des Ortes in der Gemeinde Wittenhagen eingesetzt wird.

Einige Vorhaben konnten in den vergangenen Monaten umgesetzt werden – sei es der neue Weg von der Trauerhalle zum Gotteshaus, oder dass die Kirche in der Dämmerung angestrahlt wird. Und auch für kulturelles Leben sorgen die Vereinsmitglieder mit Veranstaltungen. So auch wieder am 24. August bei der Vereinsjubiläumsfeier im Pfarrgarten in Abtshagen. Unter anderem wollen die Mitglieder an diesem Tag eine Foto-Ausstellung präsentieren.

„Dafür suchen wir noch alte Fotos von der Kirche und auch dem Pfarrhaus“, bittet der Vereinsvorsitzende. Wer helfen kann, möge sich einfach an ihn wenden – per Telefon unter 0171 / 9463489 oder per E-Mail an foerderverein-heilgeistkirche-abtshagen@web.de.

