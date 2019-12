Altenpflegerin aus Rodde liebt ihren Beruf

Rodde

In Quedlingburg, der Stadt an der Bode nördlich des Harzes, wurde Franziska Herrmann geboren und besuchte dort auch die Schule. Im Seniorendomizil „Kursana“ in Grimmen machte die junge Frau, die mittlerweile in Rodde wohnt, eine Lehre zur Altenpflegefachkraft. „Ich habe große Freude an den sozialen Kontakten mit Menschen und liebe diesen Beruf“, sagt Franziska Herrmann. Sie ist Mutter einer Tochter und gegenwärtig beim Pflegedienst in Glewitz tätig, der am 1. April 2018 eröffnet wurde. Der Einsatz als Fachkraft sei sehr vielseitig, sagt sie, der Wirkungsbereich groß und sie meint, dass ihr die Arbeit großen Spaß mache. Die Frage nach Hobbys beantwortet die junge Frau kurz und knapp: „Mein Beruf ist für mich Berufung - also mehr als nur ein Hobby", sagt die 24-Jährige.

Von Walter Scholz