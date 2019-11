Kommerzarchitektur dominiert Greifswalder Silhouette

Greifswald

„Das ist Kommerzarchitektur“, charakterisiert der Greifswalder Kunsthistoriker Michael Lissok den Hansehof der Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) am südlichen Ryckufer. „Es muss sich für Investoren eben rechnen.“ Der Hansehof ist für Lissok ein sehr kompakter, geschlossener Block mit maximaler Ausnutzung des Grundstücks, ein 0815-Bau des 21. Jahrhunderts. In Greifswald gebe es viele nichtssagende Nachwendebauten auch an herausragender Stelle, zum Beispiel den Rakower Hof am Markt. Und die Neubauten am Rathaus seien einfach nur banal.

Nachdem die DDR die Bebauung des Ryck-Nordufers „rasiert“ hatte, habe sie bei ihren Neubauten immerhin Achtung vor den historischen Größenverhältnissen gehabt, schätzt Lissok ein. Das lässt sich Richtung Steinbeckerstraße vom Nordufer des Museumshafens gut erkennen.

Klischees über den Norden zitiert

Die benachbarten Neubauten am Hansering des nach der Wende in Greifswald sehr aktiven Architekten Werner Hülsmeier findet Lissok auch nicht gerade preiswürdig. Die Bauherren hätten sich bei ihren verklinkerten Giebelhäusern zwar bemüht, indem sie die Klischees über den Norden, wie hanseatische Giebelhäuser und Klinkerfassaden, zitieren. Aber mehr sei ihnen nicht eingefallen. Der Greifswalder Bauhistoriker André Lutze – auch ein scharfer Kritiker des Hansehofs – meint indes, dass der klotzige Hansehof die Qualität dieser Gebäude nunmehr in gewisserweise Weise durch den Vergleich erhöht.

Auch die Greifswalder Altstadtinitiative kritisiert die Entwicklung am Hansering mit deutlichen Worten. „Früher standen eingeschossige Häuser am Hafen, die Stadt entwickelte sich in der Höhe Richtung Kirchen“, erinnert Bauhistoriker Torsten Rütz. Aus seiner Sicht erscheinen die Hülsmeier-Bauten durch den Nachbarn nunmehr völlig unbedeutend.

Die Mitglieder der Altstadtinitiative Torsten Rütz, Sabrina Rilke, Ines Yitnagashaw und Thoralf Weiß (von links) kritisieren den Umgang mit der Altstadtsilhouette Quelle: HGW

In Greifswald wird zu groß und kompakt gebaut

„Es wird viel zu wenig auf Details geachtet“, ergänzt Architektin Ines Yitnagashaw. Der Hansehof könnte in jeder Stadt stehen, auch in Berlin, Rostock oder Hamburg, schätzen sie und Rütz ein. Mit den Bauhauszitaten bewegen sich diese Gebäude ganz im Üblichen der heutigen Zeit. „Was jetzt gebaut wird, ist fast immer zu groß und zu kompakt für Greifswald“, schätzt Ines Yitnagashaw ein. Ob nun der große Neubau auf dem früheren Grundstück der Kleiderwerke an der Loefflerstraße oder das Gebäude, das jetzt Ecke Lange Straße/Kapaunenstraße entsteht, es gebe viele Beispiele. „In der Fleischervorstadt ist es nicht besser“, ergänzt Thoralf Weiß ( Altstadtinitiative). „Das kann man an der Gützkower Straße gut beobachten.“

Vom Dom Blick auf eine „Papplandschaft“

Torsten Rütz ärgert die Veränderung der Greifswalder Dachlandschaft. „Man kann über den Wiederaufbau des Münsters unterschiedlich denken, aber hier wurde darauf geachtet, dass wieder Satteldächer gebaut werden.“ Wer dagegen heute vom Greifswalder Dom herunterschaue, sehe eine „Papplandschaft“. Nachwendische Investoren gingen nicht anders vor als die DDR mit ihren Plattenbauten. Noch nach 1990 habe sich ein anderer Anblick von St. Nikolai geboten. „In Stralsund entstehen jetzt auch Satteldächer“, stellt Rütz fest.

Michael Lissok meint, dass zu viele Solitäre in Greifswald gebaut würden, so dass große Brüche im Straßenbild entstünden. Dass heutzutage immer mehr große, zum Teil überdimensionierte Balkone an neuen Häusern gebaut werden, erhöhe auch nicht die Qualität.

Stralsund macht es besser

Lissok plädiert dafür, bei Neubauten Anschlüsse an Bestehendes zu finden. „ Stralsund macht es nach einer Delle mit schlechterer Qualität in den 1990er Jahren jetzt häufig besser“, sagt er. Die Greifswalder sollten sich mal die Lückenschließungen auf der Hafeninsel und der Seestraße anschauen. „Unesco-Welterbe zu sein, heißt dabei nicht, eine Käseglocke über die Altstadt zu stülpen“, betont der Kunsthistoriker. Dass viele private Stralsunder Bauherren mehr Wert auf Qualität als viele Greifswalder legen, könnte daran liegen, dass die Welterbestadt betuchtere Bauherren anzieht als die Universitätsstadt, vermutet Lissok.

