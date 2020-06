Am 20. Juni beginnt im Grimmener Naturbad der Badespaß

Grimmen

Am Dienstag hätte traditionell das Grimmener Naturbad die neue Badesaison eingeläutet. Doch nicht in Corona-Zeiten. Der Start musste verschoben werden. Nun soll es am 20. Juni pünktlich mit dem Beginn der Sommerferien losgehen. Seit einer Woche laufen hierfür die Vorbereitungsarbeiten.

Verspäteter Start und kürzere Vorbereitungsphase

„Wir liegen ungefähr sechs Wochen hinter dem Zeitplan“, sagt der leitende Rettungsschwimmer Mario Goß und erklärt: „Normalerweise sind wir ab Mitte April zurück im Naturbad und bereiten die neue Saison vor.“ Die gute Nachricht: Auch 2020 kann in Grimmen ein Sprung ins kühle Nass gewagt werden. „Darüber sind wir natürlich sehr froh“, sagt Goß. Doch bevor es am 20. Juni so richtig losgehen kann, wartet auf das Team noch jede Menge Arbeit. „Wir müssen Gas geben, damit alles bis zur Eröffnung in gewohnter Qualität bereitsteht“, betont Mario Goß.

Die gesamte Anlage wurde bereits gemäht und von Maulwurfshügeln befreit. In dieser Woche soll der Strandbereich auf Vordermann gebracht werden. „Am Donnerstag kommt der Taucher und wird dann den Grund des Freibades nach eventuellen Gefahrenquellen absuchen. Anschließend werden Wasserproben genommen“, beschreibt der Schwimmbadleiter die Vorgehensweise.

Keine Schwimmlager und keine Schwimmkurse geplant

Definitiv ausfallen werden die Schwimmlager der städtischen Schulen und Schwimmkurse in den Sommerferien. „Ob wir nach den Sommerferien punktuell noch etwas anbieten können, ist derzeit nicht abzusehen“, meint Goß und sieht Auswirkungen für die kommenden Jahre. „Zuletzt war es ja bereits so, dass es eine Vielzahl von Nichtschwimmern gab. Die Quote wird nach einem Jahr ohne Ausbildung mit Sicherheit nicht besser werden“, glaubt der Rettungsschwimmer der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes.

Zudem zeichnet sich ab, dass auch der Kiosk auf dem Gelände des Naturbades in diesem Jahr geschlossen bleibt. „Wir müssen uns in diesen Zeiten an ganz klare Vorschriften halten. Es wird ein Konzept geben, welches einen sicheren Badespaß ermöglicht. Genaue Verhaltensregeln werden wir unmittelbar vor der Öffnung bekanntgeben“, sagt Mario Goß.

Wenig Wasser im Spaßbad der Stadt

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist die Wassermenge, insbesondere im Nichtschwimmerbereich, sehr gering. „Die Sonne hat schon wieder viel rausgeholt, jedoch können wir durch unsere mobilen Abgrenzungs-Leinen die Schwimmbereiche verschieben, so dass es diesbezüglich zu keinen Problemen kommen sollte.

Von Raik Mielke