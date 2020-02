Am 3. Oktober feiert der Grimmener Kulturtempel seinen 50. Geburtstag

Grimmen

Seit fünf Jahrzehnten prägt der „ Treffpunkt Europas“ das kulturelle Leben der Trebelstädter und vieler Menschen der Region. Am 3. Oktober ist eine Mega-Sause zum 50. Geburtstag des Stadtkulturhauses geplant. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das Jubiläumsjahr mit einer Serie. Heute: Auf welche Events können sich die Besucher im Jubiläumsjahr freuen?

30 000 Besucher werden bei 100 Veranstaltungen erwartet

Auch 2020 können sich die Grimmener auf rund 100 Veranstaltungen in ihrem Stadtkulturhaus „ Treffpunkt Europas“ freuen. „Wir erwarten insgesamt rund 30 000 Besucher“, sagt Stadtsprecher Thorsten Erdmann und erklärt: „Rund 80 Prozent dieser Events finden im großen Saal statt. Der Kartenvorverkauf lässt erahnen, dass wir 2020 sehr oft ein ausverkauftes Haus vermelden können.“

Wie Stadtkulturhaus-Leiter Morten Kabisch erklärt, liegt ein besonderes Augenmerk auf der Jubiläumsveranstaltung am 3. Oktober.

Bis zu 1000 Besucher bei Tanzveranstaltungen Das Kulturhaus „ Treffpunkt Europas“ wurde am 20. Dezember 1970 als eine Einrichtung des Kreises Grimmen mit einem vielfältigen Kulturangebot für alle Bevölkerungsschichten der Stadt Grimmen und des Kreises eröffnet. Seit 1997 befindet sich das Kulturhaus „ Treffpunkt Europas“ in der Trägerschaft der Stadt Grimmen und steht somit weiterhin den Bürgern, Vereinen, Gruppen, Organisationen und Institutionen als kulturelle Begegnungsstätte zur Verfügung. Die Infrastruktur und die veranstaltungstechnische Ausstattung sind mit der am 25. September 2004 beendeten Sanierung und Modernisierung grundlegend erneuert worden. Bei Tanzveranstaltungen finden bis zu 1000 Leute Platz im großen Saal.

„50 Jahre Musikgeschichte in Grimmen “: Am 3. Oktober steigt die Jubiläums-Sause

Diese befindet sich derzeit in der heißen Vorbereitungsphase. „Das Grundkonzept steht und erste Künstler sind eingekauft. Unsere Jubiläumsparty steht unter dem Motto ‚50 Jahre Musikgeschichte in Grimmen‘ und wird mit einer Tag- und einer Abendveranstaltung begangen“, verrät Morten Kabisch.

Sicher ist bereits, dass sich alle Gäste auf eine ganz besondere Orchesterbesetzung freuen können. „Es wird ein Projekt mit dem Jugendblasorchester der Stadt geben“, freut sich der Kulturhausleiter und gibt einen kleinen Einblick: „Das Orchester wird sich aus ehemaligen Mitgliedern des Klangkörpers zusammensetzen und mit einem Programm auf die vergangenen fünf Jahrzehnte zurückblicken.“ Während des gesamten Tages wird Hartmut Schulze-Gerlach, besser bekannt als Muck, durchs Programm führen. „Zudem werden vier bis fünf Künstler aus den verschiedenen Jahrzehnten erneut ein Gastspiel in unserem Haus geben“, sagt Kabisch.

Hartmut Schulze-Gerlach, alias Muck, wird am 3. Oktober bei der Jubiläumsveranstaltung durchs Programm führen. Er trat schon zu DDR-Zeiten oft im Stadtkulturhaus auf und war zuletzt Stargast beim Maibaumfest. Quelle: Anja Krüger

Am Abend steigt dann eine Tanzparty. Auch hier werden sich bekannte Acts aus der Vergangenheit auf der Kulturhausbühne präsentieren. „Die Bewohner Grimmens, aber auch der umliegenden Gemeinden haben das Haus zu dem gemacht, was es heute ist. Darum wollen wir dieses Jubiläum auch mit ihnen feiern“, betont Thorsten Erdmann.

Von internationalen Shows bis zu regionalen Acts – Auch 2020 der Kultur-Treffpunkt der Region

Doch die Jubiläums-Sause ist nur eines von vielen Highlights 2020. „Wir bleiben unserem Konzept treu. Die Besucher können sich auf international erfolgreiche Shows, ausgelassene Tanzpartys, feinen Rock, bekannte Schlagerstars und spannende Vorträge freuen“, zählt Thorsten Erdmann auf und meint: „Neben den kommerziellen Veranstaltungen ist es uns aber auch sehr wichtig, der Jugend – und hier im Speziellen den Schulen – das Kulturhaus als Veranstaltungsort zu ermöglichen. Ich denke beispielsweise an die Weihnachtsfeiern der Schulen, die jährlich rund 1000 Gäste besuchen.“

Marie Crohn kommt in diesem Jahr zum fünften Mal mit ihrer Travestieshow nach Grimmen. Jede Veranstaltung war bis dato ausverkauft. Schon jetzt gibt es Anfragen für 2021. Quelle: Raik Mielke

So gibt es auch in diesem Jahr die beliebten und bis dato immer ausverkauften Events, wie die „radioB2-Schlagerparty“, die „Travestieshow“ oder die Schlagershow „Immer wieder sonntags“. International wird es bei der weltweit erfolgreichen Tanzshow „Dance Masters – Best of Irish Dance“. Aber auch regionale Acts, wie das Jugendblasorchester oder der Grimmener Tanzsportclub, werden hochwertige Veranstaltungen präsentieren.

