Am Donnerstag startet der Grimmener Weihnachtsmarkt – Dies müssen Sie wissen 

O du fröhliche oder o du stressige Weihnachtszeit? Besinnlichkeit oder Verzweiflung? Hoffen und Bangen! Vorfreude oder Ungewissheit! Der diesjährige Grimmener Weihnachtsmarkt könnte sehr viele Schlagzeilen schreiben. Das Nervenaufreibende für die Organisatoren ist aber, dass es aktuell – also wenige Stunden vor der Eröffnung des dreitägigen Marktes – immer noch keine hundertprozentige Sicherheit bezüglich der Durchführungskriterien gibt. „Wir verfolgen stündlich die Entwicklung und die neuen Verordnungen der Regierung. Derzeit gehen wir davon aus, dass alles so wie geplant laufen kann. Aber Fakt ist auch: In diesen Zeiten gibt es für Veranstalter keinerlei Sicherheit“, sagt Grimmens Stadtsprecher Thorsten Erdmann und betont: „Eines ist aber klar: Unser Konzept ist genauso sicher und detailliert vorbereitet wie jene bei den Bundesliga-Fußballspielen.“

Unbeirrt laufen vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ die Vorbereitungen für den geplanten kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Die OSTSEE-ZEITUNG schaute sich am Dienstagvormittag auf dem neu geschaffenen Veranstaltungsgelände um und erklärt Ihnen nun, auf was Sie sich bei einem Besuch des Grimmener Marktes einstellen müssen.

3G versus 2G statt Glühwein versus heiße Schokolade

Eines ist schon vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes klar: Es wird ein Markt, wie ihn die Grimmener noch nie erlebt haben. Dies liegt zum einen am neuen Austragungsort auf der Fläche vor dem Stadtkulturhaus in der Heinrich-Heine-Straße. Zudem aber auch an der Tatsache, dass es ein Markt wird, der von Bauzäunen umgrenzt ist und bei dem es einen Ein- und Ausgang sowie Zulassungsbeschränkungen gibt. Standen Besucher vor der Pandemie also lediglich vor der Entscheidung, ob sie einen Glühwein oder eine heiße Schokolade trinken, stellt sich nun die Frage, ob in den verschiedensten Bereichen 2G oder 3G gilt.

Auf dem Grimmener Weihnachtsmarkt gibt es lediglich eine Zulassungsbeschränkung

Die ersten Hütten wurden bereits durch Mitarbeiter des Stadtbauhofes aufgebaut. Quelle: Raik Mielke

Bis dato ist diese Entscheidung zumindest gefallen. Auf dem Gelände in der Grimmener Heinrich-Heine-Straße gilt lediglich eine Zulassungsbeschränkung. Die Besucher werden über ein Wegeleitsystem auf dem Markt geführt – einfach ausgedrückt: Es gibt einen Ein- und Ausgang! Dort werden lediglich die Besucherzahlen erfasst. Die Gäste haben den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten und die Stadt empfiehlt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. „Durch diese Lösung haben wir ein über 3000 Quadratmeter großes Veranstaltungsgelände. Dieses ermöglicht uns eine coronakonforme Durchführung des Weihnachtsmarktes mit bis zu 750 Besuchern“, erklärt Pressesprecher Thorsten Erdmann und sagt: „Dies sind die geltenden Regeln und wir hoffen alle, dass es so bleibt und es keine kurzfristige Änderung gibt.“

Besonders schwierig war es, Händler für den Markt zu finden. „Dies ist ja komplett verständlich. Bei den Fressbuden-Betreibern gestaltet sich ja schon der Einkauf der Waren sehr schwierig. Sie wissen nicht, welche Mengen sie einkaufen sollen und quälen sich mit der Frage, ob sie im schlimmsten Fall gar auf allem sitzenbleiben“, so Erdmann.

Umso erfreulicher, dass sich trotzdem über 20 Händler gefunden haben, die den Grimmener Weihnachtsmarkt in guter Erinnerung behalten haben und ihre Waren anbieten wollen.

Im Kulturhaus gilt 2G – Trotzdem haben sich über 20 Händler für den Weihnachtsbasar angemeldet

Im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ findet der traditionelle Weihnachtsbasar satt. Dieser findet unter der geforderten 2G-Regel statt. Quelle: Raik Mielke

Und auch am beliebten Weihnachtsbasar im Kulturhaus kann die Stadt festhalten. Zwar ohne Weihnachtsbäckerei und Weihnachtscafé, aber dafür mit über 20 Händlern aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier ist die Angebotspalette breit gestreut und reicht von weihnachtlichen Holzarbeiten bis hin zu typischen Handarbeiten und Weihnachtsschmuck. Für den Weihnachtsbasar – also den Innenbereich im Kulturhaus – gilt für Besucher die 2G-Regel und Maskenpflicht. „Wir haben den großen Saal wieder in eine Winterwunderlandschaft verwandelt. Da steckt sehr viel Arbeit von vielen fleißigen Helfern drin“, freut sich Thorsten Erdmann.

Kein Bühnenprogramm – dafür Gemütlichkeit unterm Tannenbaum

Auf Bühnenprogramme werden die Besucher in diesem Jahr allerdings vergebens warten. Das gibt die Corona-Landesverordnung nicht her. „Wir müssen die Abstandsregel einhalten und das ist vor einer Bühne bei einem Lifeact einfach nicht umsetzbar“, erklärt Oliver Pegelow vom Ordnungsamt der Stadt Grimmen. Geplant ist aber der tägliche Besuch des Weihnachtsmannes. Der Grimmener Weihnachtsmarkt beginnt am 25. November und endet am 27. November. Geöffnet sind der Markt und die Buden von Donnerstag bis Sonnabend von 11 Uhr bis 21 Uhr. Der Weihnachtsbasar im Kulturhaus schließt täglich um 17 Uhr.

