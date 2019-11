Am Montag wird in Grimmen Martinsfest gefeiert

Grimmen

Eine schöne Tradition ist das Martinsfest am 11. November in Grimmen. Auch in diesem Jahr beginnt dieses um 17 Uhr in der Marienkirche mit der Geschichte um den Heiligen Martin.

Anschließend reitet Martin auf seinem Pferd voran und alle Kinder und Erwachsenen können sich dem Lampionumzug anschließen. Dieser führt über die Südpromenade, vorbei am Tierpark, durch die Von-Homeyer-Straße und durch das Greifswalder Tor zum Wasserturm.

Nach dem Umzug: Geselligkeit und Abendbrot am Wasserturm

An dem Grimmener Wahrzeichen begrüßt das Jugendblasorchester den Zug, der jährlich aus hunderten Menschen besteht. Am Fuße des Wasserturms, der an diesem Abend auch bestiegen werden kann, laden Feuerschalen zum Aufwärmen ein. Außerdem kann hier auch gleich das Abendessen eingeplant werden. Es gibt sowohl heiße Getränke als auch Bratwurst.

Teilen, wie einst Martin: Kinder in Czaplinek werden beschenkt

Mit dem Fest wird alljährlich an die Güte und Barmherzigkeit des Heiligen Martin erinnert und aufgerufen, wie Martin zu teilen. „Gesammelt werden wieder Spenden und Päckchen für Kinder in unserer Partnerstadt Czaplinek in Polen“, teilt Gemeinde-Diakonin Claudia Seitz mit. Die Gaben können zum Martinstag mitgebracht oder noch bis zum 20. November in der Kirche abgegeben werden.

Von Anja Krüger