Am Tremter Strand: Badener genießen ersten Urlaub in MV

Tremt

Zum ersten Mal überhaupt sind Hans Leitenmayer und Heide Brotzeller im Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. „Und es ist wunderschön hier“, sind sich die beiden Badener einig. Sonst würden sie eher Urlaub in den Bergen machen, erzählt der Senior. Er liebe das Wandern und auch das Bergsteigen.

Aber vor mehr als 20 Jahren habe er ein Buch über MV geschenkt bekommen und seit dem vor, das Ostsee-Bundesland zu besuchen.

Auf der Suche nach idyllischen Orten

An die ganz großen Strände zieht es ihn aber eher nicht. „Da ist es zu voll“, sagt er. Und so ziehen sie mit ihrem Kleinbus von einem idyllischen Plätzchen zum nächsten und machten für eine Nacht auch am Tremter Stand Station. Dort genossen sie den Blick auf den Strelasund, und Hans Leitenmayer vertiefte sich in den Bildband über MV auf der Suche nach dem nächsten Zwischenstopp. „Wir genießen Ruhe, suchen immer wieder Ziele, die nicht so stark frequentiert sind“, sagt er.

Von Almut Jaekel