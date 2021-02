Abtshagen

Von einem Arzt, einem Friseur und einer Fußpflege ist die Rede, wenn Frederic Beeskow, Geschäftsführer des ambulanten Pflegedienstes in Abtshagen und Bürgermeister der Gemeinde Wittenhagen, von den Zukunftsplänen seiner Firma spricht. Der Ambulante Pflegedienst Beeskow möchte sich vergrößern – entstehen soll ein neues Seniorenzentrum in Abtshagen.

Seit 2016 befindet sich der Pflegedienst im ehemaligen Amtsgebäude von Abtshagen. Von hier aus werden die Senioren nicht nur durch den mobilen Service versorgt, sie können hier auch betreut wohnen oder die Tagespflege in Anspruch nehmen. „Wir haben erkannt, dass unsere Kapazitäten ausgereizt sind“, sagt Frederic Beeskow. Bislang bietet die Tagespflege der Einrichtung Platz für 20 Patienten – mit dem neuen Seniorenzentrum möchte das Unternehmen auf 27 Plätze aufstocken.

Wohngemeinschaften für Senioren in Abtshagen

Doch nicht nur die Plätze sollen aufgestockt werden. Auch ein Friseur und eine Fußpflege sollen sich auf dem Gelände der Firma niederlassen. Realisiert werden soll dieses Vorhaben in einer alten Lagerhalle, die sich direkt hinter dem derzeitigen Gebäude des Pflegedienstes befindet.

Auch das betreute Wohnen soll weiterhin angeboten werden: „Nicht nur in großen Städten kann man in Wohngemeinschaften wohnen, das geht auch auf dem Land“, so der Geschäftsführer. Das Stichwort laute „Senioren-WGs“. Auf diese Weise würden die Senioren nicht allein leben, hätten aber dennoch einen privaten Rückzugsbereich. Auch gebe es eine Betreuungskraft und der ortsansässige Pflegedienst würde die Reinigung übernehmen, die Küche werde – wie in Wohngemeinschaften üblich – mit anderen Bewohnern geteilt.

Pflegedienst möchte Arzt anstellen

Das ehemalige Amtsgebäude – dort war bis zum Anschluss der Gemeinde Wittenhagen an das Amt Miltzow die Verwaltung des aufgelösten Amtes Kronskamp untergebracht – soll nach dem Umzug des Pflegedienstes dennoch nicht leer bleiben. „Wir hatten früher bereits einen Arzt in dem Gebäude zu sitzen“, so Beeskow. Darum wolle er sich erneut bemühen: „Wir beobachten derzeit, dass Ärzte sich nicht niederlassen wollen. Viele junge Ärzte wollen sich anstellen lassen, um auch Urlaub machen zu können und mehr Freizeit zu haben. Sie scheuen das Risiko der Abrechnung und der Bürokratie“, sagt Frederic Beeskow.

Aufgrund dessen wolle er im neuen Seniorenzentrum eine Unternehmensstruktur aufbauen, die es ermöglicht, einen Arzt vor Ort anzustellen. Das Gebäude sei durch den Umbau des Pflegedienstes dafür geeignet und auf dem neusten Stand. Bei der Gemeindevertretersitzung am Montag, dem 25. Januar 2021, wurde dem Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans einstimmig stattgegeben.

