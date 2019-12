American-Football-Trainerin

Bremerhagen

Auf der Insel Rügen, in Bergen, wurde Sophie Kapust geboren. Sie besuchte das Ernst-Moritz Arndt Gymnasium in Binz. In Bergen erlernte die junge Frau später den Beruf einer Ergotherapeutin. Heute wohnt sie in der Hansestadt Stralsund und gehört zum Verein „Chamäleon e.V.“. Dort betreut sie in der Ergotherapie Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr. „Diese Arbeit ist mein Lebensinhalt und macht mir großen Spaß", sagt Sophie Kapust. Sie war beim 1.FC Binz aktive Fußballerin und hat sich heute einer bei uns eher seltenen Sportart verschrieben: Für Jugendliche ist sie Trainer im American Football. Übrigens gibt es den "Chamäleon e.V.“ seit 21 Jahren und er hat 63 Mitglieder. Das ehemalige Schullandheim in Bremerhagen , heute Homeland Bremerhagen, gehört sein gut einem Jahr dazu, und auch dort ist Sophie Kapust ab und an anzutreffen.

Von Walter Scholz