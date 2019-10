Ampeln an wichtiger B96-Kreuzung in Stralsund fallen aus

Stralsund

An einer der wichtigsten Ampelkreuzungen in Stralsund – der an der Kreuzung Greifswalder Chaussee/B96 – wird es nächste Woche für etwa zwei Tage zu Einschränkungen kommen. Grund ist die Umrüstung der Lichtsignalanlage an der Auf- und Abfahrt der Ortsumgehung auf LED-Technik.

Arbeiten dauern etwa zwei Tage

Wie die Stralsunder Stadtverwaltung mitteilte, müssen dafür am kommenden Mittwoch ab 7.30 Uhr die entsprechenden Ampeln komplett abgeschaltet werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit werden die Linksabbiegespuren, kommend von der B 96, während der Zeit der Umbauarbeiten gesperrt.

Umleitungen erfolgen über Kreisel

Die entsprechenden Umleitungen erfolgen über die Rechtsabbiegespuren und anschließend die Kreisverkehre Werftstraße beziehungsweise Franzenshöhe. Die Arbeiten sollen im Laufe des 7. November beendet sein.

Von Thomas Pult