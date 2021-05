Miltzow

Für die Besetzung der Wahlvorstände zur Bundes- und Landtagswahl am 6. September sucht das Amt Miltzow insgesamt 81 Wahlhelfer. Diese Ehrenamtler erhalten dafür, dass sie am Wahltag für den reibungslosen Ablauf in den drei Gemeinden des Amtes – Sundhagen, Elmenhorst und Abtshagen – sorgen und anschließend die Stimmen auszählen, eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro beziehungsweise 40 Euro in Abtshagen.

Neue Wahllokale

„Der Einsatz erfolgt im örtlichen Wahllokal oder im Briefwahlvorstand, der die Auszählung im Amt Miltzow vornimmt“, erläutert der Leitende Verwaltungsbeamte in Miltzow, Andreas Heite, der gleichzeitig Gemeindewahlleiter ist. Sein Stellvertreter auf dieser Position wird Thomas Rackow sein. Wer Interesse habe, als Wahlhelfer tätig zu sein, könne sich telefonisch unter 038 328 / 603 212 oder -211 beziehungsweise-239 und auch per Mail (lvb@amt-miltzow.de im Amt melden.

Insgesamt werden im Amt Miltzow neun Wahlvorstände gebildet. Fünf in der Gemeinde Sundhagen (Brandshagen, Horst, Kirchdorf, Miltzow und Reinberg). Neu ist, dass das Wahllokal in Brandshagen nicht mehr in der Grundschule sein wird, sondern in der neuen Feuerwehr, und dass das Wahllokal nicht mehr in Reinkenhagen in der Turnhalle, sondern in Miltzow im Schulzentrum zu finden sein wird. Jeweils ein Wahlvorstand wird in der Gemeinde Elmenhorst und in der Gemeinde Wittenhagen berufen. Auch in Abtshagen wechselt das Wahllokal aus der Grundschule in das neue Feuerwehrgebäude. Heite: „Damit sind alle Wahllokale im Amtsbereich Miltzow barrierefrei erreichbar.“

„Da wir viele Briefwähler erwarten, bilden wir erstmalig im Amtsbereich zwei Briefwahlvorstände“, informiert Andreas Heite weiter. Dabei soll ein Briefwahlvorstand für die Gemeinde Sundhagen beide Wahlen auszählen und der andere dies für die Gemeinden Elmenhorst und Wittenhagen vornehmen. Beide Briefwahlvorstände werden in der Amtsverwaltung in Miltzow vor Ort sein.

Bereits genügend Helfer in Wittenhagen

Mit neun Wahlhelfern ist der Abtshäger Wahlvorstand bereits voll besetzt. Trotzdem können sich auch Wahlhelfer aus der Gemeinde Wittenhagen melden, die dann im Briefwahlvorstand für Elmenhorst und Wittenhagen mitarbeiten können. Übrigens werden Wahlhelfer laut Corona-Schutzverordnung in der Prioritätsgruppe 3 beim Impfen eingestuft, betont Andreas Heite.

Von Almut Jaekel