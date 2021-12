Niepars

Die Mitarbeiterinnen im Amt Niepars sind sportlich unterwegs. Zumindest sechs von ihnen, die gemeinsam regelmäßig laufen. „Jeder Schritt zählt“ heißt ihr Projekt, mit dem sie 2020 begannen. Dabei sind Carmen Möller, Carina Frick, Manuela Hildebrandt, Ines Gladrow, Annette Nickel und Stefanie Mann.

„Zu Beginn drehten wir in den Mittagspausen unsere kleinen Runden rund ums Amt in Niepars. Jetzt gehen wir regelmäßig und vor allem die Dienstagsmittagsrunde“, sagt Annette Nickel, Leiterin der Kämmerei im Amt. Immer so vier Kilometer umfasst die übliche Runde, die als fester Bestandteil im Büroalltag etabliert wurde“, erzählt die Kämmerin.

Arbeitgeber unterstützt

Und der Arbeitgeber – das Amt Niepars, zu dem acht Gemeinden zwischen Jakobsdorf, Zarrendorf bis Groß Kordshagen gehören – unterstützt und fördert diese sportliche und gesunde Aktion: „Damit wir längere Wege gehen und trotzdem noch gesund und in Ruhe Mittag essen können, wurden uns diese Möglichkeiten eingeräumt und die Mittagspause verlängert“, sagt Annette Nickel. Denn nicht nur mit Sport tun die Frauen etwas für ihre Gesundheit, sondern auch bei der Ernährung achten sie darauf. Immer dienstags gibt es beispielsweise Salat.

Entstanden sei die Idee aus einer reinen Weight-Watchers-Gruppe, erzählt, erzählt Annette Nickel, die verrät, dass sie und zwei weitere nicht ganz gertenschlanke Frauen etwas später dazugestoßen seien. Sie selbst fühle sich seitdem nicht nur fitter und gesünder. „Ich habe immerhin 25 Kilogramm abgenommen“, sagt sie. Allerdings nicht nur durch das Laufen im schnellen Schritttempo, sondern in erster Linie durch eine radikale Ernährungsumstellung.

Viel erreicht haben die sportlichen Amtsfrauen bisher. Ein Amtsausflug zu Fuß durch Teile des Amtsbereiches Niepars mit weiteren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gehörte im Vorjahr dazu. 2021 kamen in der Freizeit zwei Wanderungen – vom Stralsunder Hafen bis nach Parow und von Lauterbach nach Binz – dazu. Im September nahmen die aktiven Damen fast vollzählig am Klausdorfer Kranichlauf teil und im Oktober wurde mit Unterstützung einiger anderer Kolleginnen der Rügenbrückenlauf in Stralsund geschafft.

Flotter Spruch auf den Shirts

Ines Gladrow, Annette Nickel und Carmen Möller beim Rügenbrückenlauf 2021. Quelle: privat

Übrigens werden die sechs Frauen auf ihren Strecken immer an ihren originellen T-Shirts erkannt: „Das Amt Niepars läuft. Jeder Schritt zählt“ erkennen Passanten beispielsweise auf den Rücken, wenn die Aktiven an ihnen vorbeiwandern. „Leider haben wir noch keine entsprechenden Jacken – wenn es also regnet oder kalt ist, kann man das leider nicht sehen. Aber trotzdem lassen wir uns vom schlechten Wetter meist nicht abhalten“, sagt die Kämmerin.

Ob bei Regen, Sonne oder Wind, mit Jacke oder im Shirt: Kurz vor ihrem gesteckten Ziel sind die Wanderfreundinnen in diesem Jahr: Sie wollen insgesamt die 4000-Kilometer-Marke knacken. Vor wenigen Tagen waren bereits 3650 Kilometer erreicht.

Nun wollen die sechs Wanderfreundinnen 2022 nicht nur für sich und ihre Gesundheit aktiv, sondern auch für andere unterwegs sein. Annette Nickel: „Denn viele Laufevents dienen ebenfalls dem guten Zweck und so kamen wir auf diese Idee.“ Deshalb suchen die sechs Nieparser Amtsmitarbeiterinnen Laufpaten, die ein gemeinnütziges Projekt mit einem von ihnen gewählten Betrag pro Kilometer unterstützen. Von der Menge der insgesamt absolvierten Kilometer hängt der Gesamtbetrag ab, der am Ende der Saison dem Projekt zugutekommt. Es könne aber auch ein einzelner Läufer von einem Paten unterstützt und so motiviert werden. Oder es erfolgt eine Vereinbarung für die angestrebte Gesamtleistung des Teams. Der Kilometernachweis erfolgt über Apps. Als Laufsaison gilt die Zeit vom 1. Januar 2022 bis Ende Oktober. „So können die Spenden dem Projekt noch im gleichen Jahr zugutekommen“, erklärt Annette Nickel.

Erster Pate bereits gefunden

Vorgestellt wurde das Laufprojekt beim jüngsten Amtsausschuss von Niepars im Dezember. Annette Nickel: „Da alle Gemeinden im Amt in puncto Kultur und Sport sehr engagiert sind, kam die Lostrommel zum Einsatz.“ Das Geld der Laufpaten wird 2022 an die Gemeinde Pantelitz gehen. Ein konkretes Projekt wird mit dem Bürgermeister im Januar festgelegt. Und weil das Laufprojekt so gut ankommt, ist auch gleich ein erster Pate gefunden: Wilfried Schwittay, Gemeindevertreter in der Gemeinde Steinhagen ist der erste Förderer.

Wer sich ebenfalls engagieren möchte, kann sich per Mail bei info@amt-niepars.de oder telefonisch unter 038 321 / 66 110 melden.

