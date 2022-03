Franzburg

Eigentlich wollte das Rathaus in Franzburg, Sitz der Verwaltung für die zehn Gemeinden des Amts Franzburg-Richtenberg, am Montag, dem 21. März, wieder seine Türen für Besucher öffnen. Im Amtskurier wurde das auch schon so angekündigt. Doch daraus wird jetzt nichts, wie die amtierende Verwaltungschefin mitteilte.

Fünf Corona-Fälle im Amt

„Wir hatten allein fünf Corona-Fälle in einem Fachgebiet, und um uns herum steigen auch die Zahlen. Da wäre es unverantwortlich, hier wieder alles aufzumachen. Deshalb haben wir entschieden, dass bis auf Widerruf alles geschlossen bleibt. Das gilt auch für die Außensprechstunden in Glewitz, Leyerhof und Velgast“, sagt Brigitte Karallus der OZ und schiebt hinterher: „Natürlich können die Bürger für ihre Anliegen Termine in den einzelnen Sachgebieten vereinbaren. Per 3G-Regel haben sie dann auch Zutritt.“

Die Bürger werden dann über Homepage und Medien informiert, wenn die Schließung aufgehoben wird.

Erst im Januar mussten die Sprechzeiten stark eingeschränkt werden, weil durch einen Heizungsschaden niemand in den 14 Grad kalten Räumen arbeiten konnte (die OZ berichtete).

Von Ines Sommer