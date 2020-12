„An den Wochenenden bin ich manchmal ein bisschen einsam“

Grimmen

Es ist schon ein sehr bewegtes Leben, das Herbert Degler, der im Dezember 86 Jahre alt wird, bisher hinter sich hat. In Neuwedel ( Hinterpommern) geboren, besuchte der Senior bis zur vierten Klasse die Grundschule in Arnswalde (heute Choszczno). Viele Jahre lebte der Senior in Zarrendorf und erlernte in Stralsund den Beruf des Maurers. Drei Jahre war Herbert Degler bei der Polizei und kam 1957 nach Grimmen, weil seine Frau hier arbeitete. Beim VEB Kraftverkehr war der Grimmener LKW Fahrer und besuchte in Weiterbildung eine Schule mit dem Abschluss Verkehrsmeister.

Lesen Sie auch

Manchmal ein bisschen einsam

Es folgten 20 Jahre Arbeit beim Straßenbauamt bis zur Rente. „Es war eine schöne Zeit“, meint der Vater von drei Kindern und Großvater von sieben Enkeln und drei Urenkeln. Früher züchtete Herbert Degler viele Kleintiere wie Tauben, Hühner und Enten. Nun lebt der Senior im Domizil „Kursana“. „Oft ist es schon ein wenig einsam, besonders an den Wochenenden. Es ist nun mal nicht einfach in dieser für uns alle schwierigen Zeit", meint Herbert Degler.

Von Walter Scholz