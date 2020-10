An diesen fünf Schulen in Vorpommern-Rügen gibt es aktuell Coronafälle

Stralsund

An fünf Schulen im Landkreis Vorpommern-Rügen sind aktuell Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten. Die Zahl der positiv Getesteten ist in den einzelnen Einrichtungen gering, wie Stefanie Skock informiert. Sie ist Mitarbeiterin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit in der Kreisverwaltung.

An der beruflichen Schule Ecolea in Stralsund ist eine Schülerin mit dem Virus infiziert. Ihre Klasse und Lehrkräfte wurden isoliert. Alle weiteren Tests fielen negativ aus. Einen weiteren Fall gab es an der Marie-Curie-Schule in der Kreisstadt. Deshalb sind dort 27 Schüler und fünf Lehrer in Quarantäne. Weitere 27 Schüler sowie zehn Lehrkräfte der Stralsunder Diesterwegschule befinden sich in ebenfalls in Quarantäne, weil es an der Schule einen Fall gab. Ein weiterer Fall trat an der Robert-Koch-Schule in Grimmen auf. Dort sind nun eine Klasse sowie drei Lehrkräfte in Quarantäne.

Corona in der Kita Kunterbunt

Bereits bekannt ist das Infektionsgeschehen am Stralsunder Schulzentrum am Sund. Dort wurde in der vergangenen Woche bekannt, dass eine Lehrerin betroffen ist. Mehrere Klassen wurden in Quarantäne geschickt, 110 Schüler getestet. Bei fünf von ihnen fiel das Ergebnis positiv aus.

Betroffen ist auch die Kita Kunterbunt der Volkssolidarität in Sassnitz. Dort sind sechs Erzieherinnen und der Hausmeister in Quarantäne. Eine Pädagogin wurde positiv getestet.

Von Kai Lachmann