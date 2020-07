Langsdorf

Wie gewonnen, so zerronnen! So erging es am Sonntag einem jungen Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen, der an diesem Tag seinen 18. Geburtstag beging. Endlich durfte er ohne Mutter oder Vater auf der Beifahrerseite Auto fahren. Doch seine neu gewonnene Freiheit währte nicht lange. Er verursachte gegen 14.30 Uhr in Langsdorf einen Unfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Zudem stand er anscheinend unter dem Einfluss von Drogen.

Schaden insgesamt 7000 Euro

Wie die Polizei informierte, beabsichtigte der 35-jährige Motorradfahrer aus Grimmen in Langsdorf links abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er halten, was wohl der 18-Jährige, der mit einem Pkw der Marke Hyundai unterwegs war, übersah und auffuhr. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand laut Schätzung der Polizei ein Schaden von jeweils circa 3500 Euro.

Drogenvortest reagiert positiv

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten des Grimmener Reviers bei dem 18-Jährigen Ausfallerscheinungen fest. Der Verdacht, dass diese durch Drogenkonsum auftraten, bestätigte ein entsprechender Vortest. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine und Methamphetamine. Der junge Mann hatte sich daraufhin einer Blutprobenentnahme zu unterziehen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Von Anja Krüger