Anbau geplant: Kita in Reinberg schafft Platz für mehr Kinder

Die Reinberger Kita Kinderhaus Wirbelwind des gleichnamigen Vereins hat Platz für 110 Mädchen und Jungen. Aber das reicht nicht. „Wir haben so viele Anmeldungen und nicht genügend Platz“, sagt die Geschäftsführerin Elvira Perschke. Deshalb soll jetzt angebaut und Raum für zehn weitere Mädchen und Jungen geschaffen werden.

Mehr als 200 000 Euro werden investiert

Möglich macht das eine Initiative mit dem schwierigen Namen Kindertagesinvestitionsförderrichtlinie des Landes MV. Ausgereicht wird das Geld über die Landkreise. „180 000 Euro beträgt die Fördersumme, die wir für unsere Erweiterung bekommen“, sagt Elvira Perschke. Eigentlich 15 000 Euro pro neu geschaffenem Kita-Platz. Die Reinberger haben jedoch eine Aufstockung auf 18 000 Euro pro zusätzlichem Platz erreicht. 12 000 Euro kommen außerdem von der Gemeinde Sundhagen, die darüber während ihrer jüngsten Sitzung beriet. Gut 20 000 Euro hat der Verein selbst eingeplant, um die zusätzlichen zehn Kita-Plätze auszustatten.

Baugenehmigung seit Dezember

„Die Baugenehmigung liegt uns seit Dezember vor, aber beim Zuwendungsbescheid fehlen noch Kleinigkeiten“, erklärt die Geschäftsführerin. Entstehen soll ein eigenständiges Gebäude – geplant ist ein Flachbau, wahrscheinlich ein Containerbau – mit Zugang zum Spielplatz und einer Verbindung zum jetzigen Kita-Gebäude.

Nur Krippenkinder einst im Gebäude

Das stammt übrigens aus den Jahren 1979/80 und war damals als Krippe gebaut worden. „Der Kindergarten gleich gegenüber ist inzwischen abgerissen“, erzählt Elvira Perschke. Seit 1991 werden auch die Kindergartenkinder in der jetzigen Einrichtung betreut, Elvira Perschke war damals, ab 1992, Leiterin. Ab 2004 hat der neu gegründete Verein Kinderhaus Wirbelwind die Kita übernommen. Bis dahin war sie in Trägerschaft der Kommune. Mittlerweile gehören vier Kindertagesstätten in der Gemeinde Sundhagen zum Verein.

Großer Raum für Feste entsteht

Entstehen soll im Neubau vor allen ein großer Raum. „Der fehlt uns wirklich sehr, um etwas gemeinsam zu machen oder auch für Elternversammlungen, Feste oder Ähnliches“, sagt Elvira Perschke. Sanitärräume und eine Teeküche wird es im Neubau ebenfalls geben. Und der Raum soll geteilt werden können. So wird Platz für zwei zusätzliche Krippenkinder und acht Kindergartenkinder in Reinberg geschaffen. Allerdings werden in den neuen Räumlichkeiten mehr Jungen und Mädchen – so zwischen 15 und 18 – spielen, lernen, schlafen und toben. „Damit entlasten wir die anderen Räume der Einrichtung“, erklärt Elvira Perschke. Insgesamt dürfen dann in der Reinberger Kita 30 Krippen-, 68 Kindergarten- und 22 Hortkinder betreut werden.

Kinderhaus Wirbelwind Der Verein Kinderhaus Wirbelwind e. V. ist Träger der gleichnamigen Kita in Reinberg. Außerdem betreibt er drei weitere Kindertagesstätten in Horst und Brandshagen. Insgesamt werden in Einrichtungen des Vereins etwa 300 Mädchen und Jungen betreut. 55 Mitarbeiter – inklusive Minijobbern – arbeiten im Verein Kinderhaus Wirbelwind. Die Kita in Reinberg bietet zurzeit 110 Kindern in sieben Gruppen Platz zum Spielen, Lernen, Forschen und Freundefinden. Laut Betriebserlaubnis können 28 Krippen-, 60 Kindergarten- und 22 Hortkinder betreut werden. Auch sechs Einzelintegrationen gehören dazu.

Integrative Kita

Das Kinderhaus Wirbelwind ist eine integrative Kindertagesstätte. Perschke: „Wir haben hier sechs Einzelintegrationen, das bedeutet, dass sechs Kinder im Verhältnis eins zu eins betreut werden“. Deshalb würden auch mehr Nebenräume für Ergotherapien, Logopädie und Frühförderungen benötigt, beschreibt sie den zusätzlichen Platzbedarf. „Schließlich betreuen wir hier auch schwerst mehrfach behinderte Kinder, für die auch ein Fahrdienst angeboten wird.“

Knirpse bewirtschaften eigene Gärten

Die Reinberger Knirpse sind sehr aktiv. Immerhin bewirtschaften sie gemeinsam mit ihren Erzieherinnen drei Gärten, ganz in der Nähe der Kita. „Wir sind eine anerkannte gesundheitsfördernde Einrichtung“, berichtet Elvira Perschke. Und so landen auch Gurken, Tomaten und Äpfel aus dem eigenen Garten oder aus dem Gewächshaus auf den Kita-Tischen. Nicht nur das Essen ist gesund, sondern auch die Bewegung. Das große Außengelände wird ausgiebig genutzt – inklusive eines Hügels mit Rutsche – wenn auch in diesem Jahr nicht zum Rodeln. Dieser besondere Spielplatz muss aber demnächst weg. „Dorthin kommt der neue Anbau, aber wir wollen einen neuen Tobeberg errichten“, verspricht die Geschäftsführerin. Das alles soll jetzt im Frühjahr beginnen und noch 2020 fertig sein, hoffen Erzieherinnen und Eltern.

