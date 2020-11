Grimmen

Georg Günther traut sich also, in die scheinbar überdimensionalen Fußstapfen von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu treten. Der 32 Jahre junge CDU-Mann will für seine Partei im Herbst 2021 den Wahlkreis 15 neu erobern, den Merkel seit 30 Jahren souverän für sich beansprucht hat. In acht Wahlperioden hat sie stets mindestens 37 Prozent, seit sie Kanzlerin ist mindestens 41 Prozent, aller Stimmen zwischen Kap Arkona und Demmin, Ribnitz-Damgarten und Greifswald gewonnen.

„Klar, die Fußstapfen sind sehr groß. Die Vorhaben in der Region tragen auch ihre Handschrift“, erkennt Günther an. Mit dem Abdanken Merkels zur kommenden Bundestagswahl fällt aber der Kanzler-Bonus für die CDU im nordöstlichsten Wahlkreis der Republik aus und die Last des politischen Erbes auf Günther.

Voraussichtlich. Denn die offizielle Wahl des gebürtigen Greifswalders zum Direktkandidaten 2021 steht noch aus. Eigentlich sollte Günther am Sonnabend in der Turnhalle des Gymnasiums Grimmen von CDU-Vertretern nominiert werden. Doch die Wahl fällt coronabedingt aus. Die Nominierungsformalie – Günther ist einziger Bewerber der Partei für den Wahlkreis 15 – ist auf unbestimmte Zeit verschoben.

Politische Anfänge als Grimmener Schüler

Günthers anfängliche politische Gehversuche hinterließen ganz eigene Fußabdrücke in lokaler und regionaler Landschaft. Erste Erfolge als Schülersprecher am Grimmener Gymnasium: gesünderes Essen in der Kantine und der Sportplatzbau. Zu der Zeit war er schon Mitglied der Jungen Union (JU). „Ich wollte mich gesellschaftlich engagieren. Denn es fuhr sich nicht mehr gut mit dem Fahrrad auf meiner Straße in Griebenow und der Jugendclub stand vor dem Aus“, erzählt Günther beim Treffen mit dem CDU-Ortsverband Grimmen.

Die Straße wurde saniert, den Jugendclub konnte er aber nicht retten. Fahrradwege begleiten Günther weiterhin. 2014 forderte die JU, dessen Landesvorsitz Günther mittlerweile übernommen hatte, ein einheitliches und dichtes Radwegenetz in Vorpommern-Rügen. Der Radwegebau in der Gemeinde Süderholz dauert (immer noch) an.

Mit vier Top-Themen aus der Region nach Berlin

Günthers eigentliches Spezialgebiet ist aber das Geld. Der Finanzwirt aus Kaschow arbeitet im Finanzamt Stralsund und half als „sachkundiger Einwohner“ im Finanzhaushalt des Landkreises. Nach acht Jahren an der Spitze der JU von Mecklenburg-Vorpommern will er nun nach Berlin und dort „für die gesamte Region da sein.“ Bei erfolgreicher Direktwahl würde Günther einen Vier-Themen-Plan für den Nordosten mit in die Hauptstadt nehmen.

Ganz oben steht: Radwege für den Landkreis. Natürlich. Zudem möchte er eine Modellregion für den öffentlichen Personennahverkehr schaffen. „Dabei müssen wir schauen, wie es mit den Verbindungen in die Städte Stralsund, Greifswald und Rostock aussieht, welche Konzepte es gibt und im VVR ausprobieren – zum Beispiel das Rufbussystem“, führt der junge Politiker aus.

Sein drittes großes Anliegen, Digitalisierung, klingt „schon abgedroschen, weil es inflationär genutzt wird“, gesteht Günther ein. Dennoch will auch er es vorantreiben. „Überall sprießen die Kabel aus dem Boden. Nun muss die Politik in den nächsten zwei Jahren die richtigen Stellschrauben finden und dort, wo es möglich und gewollt ist, beispielsweise zusätzlich Funkmasten aufstellen.“

Auf Thema vier brachte ihn seine Schwester, die als Tele-Notarzt in Vorpommern-Greifswald unterwegs ist. „Wir brauchen mehr kommunale Versorgungszentren und weniger bürokratische Hürden, wenn sich Ärzte hier niederlassen wollen“, stellt Günther klar. Bessere medizinische Versorgung auf dem Land klingt gerade in Pandemie-Zeiten nach einem tollen Vorhaben, die Erfolge der Vergangenheit sind trotz politischer Anreize jedoch bislang mäßig.

Erst einmal „überall bekannter werden“

Günther will deshalb auf großer politischer Bühne nachhaken. „Ich will euer Mann in Berlin sein, der Sachen hinterfragt und vereinfacht“, richtet er sich an Grimmens CDU-Mitglieder. Die stellten sich geschlossen hinter ihren Kandidaten und gaben ihm Anregungen zur Bildungspolitik und mehr kommunaler Selbstverwaltung mit auf den Weg, der ihn tausende Kilometer von einer Wahlveranstaltung zur nächsten durch den Landkreis und irgendwann nach Berlin führen soll.

Denn sein oberstes Ziel ist zunächst, „überall bekannter werden“ ( Günther). Damit Merkels Fußspuren im Wahlkreis 15 schon mal etwas verwischen und der eigene Abdruck größer wird.

Von Horst Schreiber