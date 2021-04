Anja Ganzer möchte Grimmens erste Bürgermeisterin werden 

Grimmen

Am 6. Juni wird in Grimmen ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Insgesamt zehn Kandidaten sind vom Wahlausschuss der Trebelstadt bestätigt. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt Ihnen alle Bewerber um das Amt vor. Heute: die Einzelbewerberin Anja Ganzer.

Die gelernte Krankenschwester ist eine waschechte Grimmenerin. Ihr Kindheit erlebte sie im Stadtgebiet Südwest. Sie ist 56 Jahre alt, verheiratet und parteilos. Anja Ganzer hat zwei erwachsene Kinder. Bis zur zehnten Klasse besuchte sie Dr.-Theodor-Neubauer-Oberschule. Ihre Ausbildung zur Krankenschwester erhielt die Trebelstädterin an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald. Bis heute ist Anja Ganzer einen fast 40-jährigen abwechslungsreichen, beruflichen Weg gegangen. Sie arbeitete als Krankenschwester, Kita-Erzieherin, in der Seniorenpflege, im ambulanten Pflegedienst, in der Intensiv- und Beatmungspflege, in der Psychiatrie und Neurologie sowie in einem Hospiz für Erwachsene. Zudem engagierte sie sich jahrzehntelang in den verschiedensten Betriebsräten und Wirtschaftsausschüssen.

Warum wollen Sie die erste Bürgermeisterin der Stadt Grimmen werden?

Seit meiner Kindheit lebe ich Grimmen und wollte hier auch nie weg. Ich empfinde eine sehr hohe Verbundenheit zu dieser Stadt. Zeit meines beruflichen Lebens verspüre ich immer den Drang, mich für die Bedürfnisse anderer Menschen einsetzen zu wollen. Mit Bewunderung habe ich die Amtszeit von Benno Rüster verfolgt. Er war stets ein Bürgermeister zum Anfassen und hatte hierbei immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bewohner unserer Stadt. Ich möchte, dass diese Herangehensweise fortgeführt wird und habe unbeschreiblich viel Lust, hierbei die treibende Kraft zu sein.

Was glauben Sie, qualifiziert Sie für diese Amt?

Durch meine berufliche Laufbahn habe ich immer in einem Team gearbeitet. Ähnlich verstehe ich die Aufgabe, die ein Bürgermeister bewältigen muss. Wir haben, so weit ich dies erlebt habe, eine sehr gut aufgestellte Verwaltung. Ich empfinde stets eine große Empathie für die Arbeit anderer und bin mir sicher, dass ich mit meiner Energie und der Hilfe dieses großen Teams in Grimmen so einiges bewegen könnte.

Welche Stärken hat die Stadt und wie wollen Sie diese nutzen?

Die größte Stärke ist aus meiner Sicht das ausgeprägte Vereinsleben. Hier treffen sich die Menschen aus allen Altersklassen – es bestehen soziale Netzwerke. Diese einzelnen Vereine bilden gemeinsam unser kulturelles und gesellschaftliches Leben. Ich würde sie, so gut es geht, unterstützen und sie noch intensiver in die Stadtentwicklung einbeziehen. Denn der ehrenamtlichen Tätigkeit gebührt meine größte Wertschätzung. Eine Stadt wie Grimmen kann sich nur weiterentwickeln, wenn sich viele Leute in den unterschiedlichsten Bereichen engagieren.

In welchen Bereichen müsste sich schnell etwas tun?

Vorab einmal, ich sehe die Dinge immer positiv. Es bringt meiner Meinung nach nichts, alles nur zu kritisieren. So glaube ich auch, dass sich in Sachen Infrastruktur bereits einiges getan hat. Sicher muss man hier am Ball bleiben und zahlreiche Geh- und Radwege, aber auch Straßen in naher Zukunft sanieren. Ich habe mein gesamtes Leben in Grimmen verbracht und von daher sehe ich, dass die Entwicklung überaus positiv ist und so weitergeführt werden muss. Die Stadt Grimmen hat insbesondere durch die Autobahn eine fantastische und sehr interessante Lage. Ich glaube, dass man darauf sehr stolz sein und dies noch selbstbewusster bewerben muss.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Innenstadt?

Wir haben eine sehr schöne Innenstadt, für deren Belebung man kämpfen muss. Ich sehe das Zentrum künftig nicht nur als Wohnraum, sondern auch als Ort, an dem man bemüht sein muss, wieder kleinere Geschäfte anzusiedeln. Und hierzu gehört eben auch eine Gaststätte. Als Bürgermeisterin würde ich versuchen, viele Gespräche mit interessierten Gewerbetreibenden und Gastronomen zu führen und diese für den Standort Historische Altstadt zu begeistern.

Sie kommen aus einem medizinischen Beruf. Wie ist die Stadt aus Ihrer Sicht diesbezüglich aufgestellt?

Wir brauchen zeitnah junge Ärzte. Und dies ist aus meiner Sicht eine Frage der Vermarktung dieser tollen Stadt. Wir können mit Bauland und einem familienfreundlichen Umfeld werben. Ich glaube, für medizinisches Personal ist der Standort überaus lukrativ. Man kann mit seiner Familie hier wohlbehütet leben und wäre beispielsweise als Arzt herzlichst Willkommen. Ob nun im Krankenhaus in Bartmannshagen, im Grimmener Ärztehaus oder eben in einer eigenen Praxis. Die Voraussetzung in Grimmen sind diesbezüglich sehr gut. Es wird ganz einfach darum gehen, gezielt zu werben.

Wie stehen Sie zur GWG?

Ich bin in Südwest aufgewachsen und darum steht für mich fest, dass man die GWG immer in eigener Hand behalten muss. Nicht nur, um einen sozialen Wohnraum anbieten zu können. Man hat durch die Grünanlagen entlang der Wohnblöcke auch Gestaltungsmöglichkeiten für die Stadt. Zudem kann man Ferienwohnungen oder auch gewerblichen Raum anbieten. Solche Optionen darf man nie aus der Hand geben. Sicher muss man in den nächsten Jahrzehnten viel Geld investieren, aber dies ist ganz einfach das Herz unserer Stadt.

Von Raik Mielke