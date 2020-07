Anna Burchardt ist beim Griebenower Sommerreitlager aktiv

Griebenow

Klein aber fein ist jedes Jahr das Sommerlager des Reit-und Fahrvereins Griebenow. In diesem Jahr mit 20 Teilnehmern. Dabei Anna Burchardt aus Greifswald / Eldena. In Hannover geboren, besucht sie ab dem neuen Schuljahr die Montessori Schule in der Hansestadt.

Seit sechs Jahren ist die Schülerin aktiv im Pferdesport. Ihr Lieblingspferd ist „Shira".Und wenn sie mal bei Turnieren dabei ist, dann in den Springprüfungen. „Ich freue mich, dass ich nach der langen Pause mal wieder im Sattel sitzen darf und hier mit Freunden viel Spaß habe – natürlich mit nötigem Abstand. Sport ist eine schöne Freitzeitbeschäftigung und auch in der Schule mein Lieblingsfach", sagt die 12-Jährige, die in der Freizeit gerne turnt, Tennis mag und außerdem auch Klavier spielt.

Zu Hause gibt es dann noch den Hund „Balou" und einen Teich mit Koi-Karpfen und Goldfischen.

Von Walter Scholz