Greifswald

Auch wenn Anna Kassautzki noch nicht lange im Norden ist, arbeitet sie schon ihr halbes Leben auf das Ziel hin, das sie nun erreichen will: der Bundestag. Die 27-Jährige ist ihr halbes Leben ehrenamtlich politisch aktiv, seit 2014 in der SPD. Nun will sie die Sozialdemokraten im Bundestagswahlkreis 15 vertreten. Sie tritt als Kandidatin damit in die Fußstapfen von Sonja Steffen, die für den Wahlkreis Vorpommern-Rügen-Vorpommern-Greifswald I seit 2009 im Bundestag sitzt.

In die Politik ist sie aus einem ganz pragmatischen Grund gegangen, wie sie selbst sagt: „Denn wenn man etwas verändern und gestalten will, dann reicht reines Meckern von der Seitenlinie nicht.“ Dabei sei es egal, ob es um den Klimawandel, die Bedrohung von rechts, die Digitalisierung oder neue und gute Arbeitsplätze gehe. Kassautzki will mit gutem Beispiel für ihre Generation vorangehen: „Vor uns liegen große Herausforderungen und es ist an der Zeit, dass meine Generation Verantwortung übernimmt. Dafür bin ich bereit.“

Nach ihrem Studium der Staatswissenschaften zog es sie zum Studium nach Greifswald. Aktuell leitet sie den Familienservice der Universität Greifswald. Die Themen, die ihren Wahlkampf definieren, hat sie klar gesetzt: „Ich habe vier Themenschwerpunkte: gute Arbeit und gerechte Löhne, Klima- und Umweltschutz, Digitalisierung und Datenschutz und ländlicher Raum und Infrastruktur. Wichtig ist dabei: Wir wollen niemanden zurücklassen.“ Für die SPD-Kandidatin geht das natürlich nur über einen Weg: „Wir brauchen soziale Politik für alle – ob Stadt oder Land, unabhängig vom Geldbeutel.“

Ihre vier Themenschwerpunkte seien besonders in ihrem Wahlkreis wichtig. „Wir brauchen den Klima- und Umweltschutz, um unsere wunderschöne Natur und Ostsee für nachfolgende Generationen erhalten.“ Das funktioniere nur mit einem sozial wie ökologisch nachhaltigem Tourismus. Neben sicheren und guten Ausbildungsplätzen in der Tourismusbranche und auch darüber hinaus will sich Kassautzki für die jüngsten Vorpommern einsetzen: „Wir dürfen aber auch die sozialen Aspekte nicht vernachlässigen und müssen allen Kindern eine Chance geben – mit einer Kindergrundsicherung.“

Von Philipp Schulz