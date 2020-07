Anwohner fordern: 30 km/h für Bisdorfer Weg in Griebenow

Griebenow

Das Tempo muss runter im Bisdorfer Weg in Griebenow. Das zumindest fordert Mario Manzke als Vertreter vieler Anwohner dieser Straße. Und Gemeindevertreter Tobias Lembke und Gemeindevertretervorsteher Wotan Drescher (beide CDU) stimmen ihm zu. „Gerade jetzt, wenn aufgrund der Straßenbauarbeiten und der Sperrungen auf der Bundesstraße 109 zwischen Kandelin und Levenhagen auf ortsbekannte Schleichwege ausgewichen wird, fahren sehr viele Fahrzeuge parallel zur B 109 auf dem schmalen Bisdorfer Weg.“

„Und dort leben immerhin etwa 15 Kinder, die an der Straße auch mal spielen oder Radfahren können“, sagt Mario Manzke. Die Gemeindevertreter regten ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Süderholz an, um dieses Problem schnell anzugehen.

Kein Gehweg – Gefahr für Fußgänger

Süderholz’ Bürgermeister Alexander Benkert kennt das Problem ebenfalls: „Auf alle Fälle für die Zeit des erhöhten Verkehrsaufkommens während der Straßenbauarbeiten werden wir die Geschwindigkeit dort reduzieren“, sagt er. Vor allem auch, weil es dort keinen Gehweg gebe, auf dem Fußgänger sicher seien. Auch ältere Menschen seien so in Gefahr. „In dieser Straße wird außerdem ein neues Haus gebaut, Liefer-Lkw stehen dort, andere brausen vorbei, es ist oft unübersichtlich“, ergänzt Manzke.

Drescher und Lembke hätten eine Geschwindigkeitsbegrenzung gern für längere Zeit als nur während der Straßenbauarbeiten und des erhöhten Verkehrsaufkommens durchgesetzt. Und am liebsten für den gesamten Ort. In der Griebenower Parkstraße grüßt bereits seit September 2018 ein sogenannter Verkehrs-Smiley alle, die mit der korrekten Geschwindigkeit – dort mit unter 50 km/h – unterwegs sind, und er zeigt auch das Tempo an.

„Seitdem ist es dort besser geworden. Im Bisdorfer Weg sollen aber geschwindigkeitsbegrenzende Schilder aufgestellt werden“, sagt Benkert. „Dort wollen wir das Tempo auf 30 km/h reduzieren.“ Die Gemeinde prüfe das jetzt und dann könne es ganz schnell realisiert werden.

