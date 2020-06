Brandshagen

Ingrid Obitz aus dem Brandshagener Boddenring ist sauer. Gegenüber des Wohngebietes an der Straße nach Niederhof soll ein neues Gebiet mit Eigenheimen entstehen. Circa 30 Grundstücke sollten in Brandshagen gebaut werden, weiß Ingrid Obitz. „Schon vor zwei Jahren haben wir als Anwohner deshalb Eingaben gegen diese Pläne gemacht, haben Unterschriften gesammelt und im Amt Miltzow abgegeben“, sagt sie. Eine Antwort gab es darauf nicht, aber die Pläne schienen vom Tisch.

Sind sie aber nicht. „Etwa die Hälfte der Gesamtfläche des geplanten Baugebietes ist derzeit Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes“, informiert Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU). „Der Antrag auf Herauslösung aus diesem Landschaftsschutzgebiet für das Wohngebiet ist jetzt nach dem Beschluss der Gemeindevertretung gestellt, wir werden sehen, wie das Ergebnis wird“, sagt er.

Gemeinde: Gutachten in Auftrag gegeben

Vor Jahren waren diese Pläne schon einmal am Widerspruch der Stadt Stralsund gescheitert. Diese Probleme seien jedoch mittlerweile ausgeräumt. Krüger: „Außerdem sind wir als Gemeinde laut Konsolidierungsvertrag, den wir mit dem Land eingegangen sind, dazu verpflichtet, Wohngebiete zu schaffen.“

„Dieses B-Plan-Verfahren ist seit Jahren angeschoben“, sagt der Leiter des Bau- und Ordnungsamtes im Verwaltungsamt Miltzow, Andreas Bohl. Dabei seien alle Hinweise, auch die von den Brandshagener Bürgern, berücksichtigt worden. Und weil es Widersprüche zu den Plänen gab, wurden Gutachten – Artenschutzgutachten und Lärmschutzgutachten – in Auftrag gegeben. „Diese Gutachten liegen noch nicht vor“, sagt Bohl. Wenn es soweit sei, würden diese Ergebnisse gegen die öffentlichen Interessen abgewogen werden und die Gemeindevertreter entscheiden über das weitere Vorgehen, erklärt er die Verfahrensweise. Eine Antwort in einem solchen laufenden Verfahren auf Widersprüche sei nicht vorgesehen.

BUND : Vogelrastgebiete werden beeinträchtigt

„Wir sind genau dorthin nach Brandshagen gezogen, weil uns damals (in den 90er Jahren Anm. d. Red.) zugesichert wurde, dass gegenüber nicht gebaut werden darf – eben, weil es ein Landschaftsschutzgebiet ist“, ärgert sich Ingrid Obitz. Sie selbst ist Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND), der im August 2018 ebenfalls eine Stellungnahme zu den Plänen abgab. Der BUND wandte sich unter anderem gegen das angestrebte beschleunigte Verfahren, weil Vogelrastgebiete beeinträchtigt werden würden. Gänse, Singschwäne, Kraniche und Grau- und Silberreiher würden die Flächen nutzen. Da es Teil eines Landschaftsschutzgebietes ist, handele es sich um einen sogenannten „qualifizierten Außenbereich“. Der BUND fordert deshalb einen Umweltbericht. Außerdem wird das „Stutzen von Landschaftsschutzgebieten“ generell abgelehnt.

Das geplante Baugebiet sei zu groß für den Ort Brandshagen, der Bebauungsplan entspreche nicht dem 2013 von der Gemeinde aufgestellten Flächennutzungsplan, der landschaftliche Charakter werde eventuell beeinträchtigt – diese Gründe führte Ingrid Obitz in ihrem Widerspruch beispielsweise an.

Anwohnerin: Bäume müssen gefällt werden

Sabine Pickhardt, ebenfalls Einwohnerin von Brandshagen, hatte sich 2018 auch mit einem Einspruch gegen das Baugebiet an Bürgermeister und Amt gewandt. Als direkte Anwohnerin sei sie unmittelbar betroffen. Zusätzlich zu bereits aufgeführten Begründungen gegen die Pläne führt sie unter anderem an, dass die Straße nach Niederhof, an der das Wohngebiet geplant ist, in weiten Teilen eine Allee beziehungsweise eine einseitige Baumreihe ist. Solche Alleen seien gesetzlich geschützt, sagt sie. Die Bebauung sei ihrer Meinung nach jedoch mit der Fällung von zahlreichen Bäumen verbunden. Auch sie betont, dass der neue Bebauungsplan für die Eigentümer der Grundstücke westlich der Straße nach Niederhof eine deutliche Wertminderung ihrer Grundstücke bedeuten würden. Sabine Pickhardt: „Der Ausblick auf den Sund wird verbaut.“

Von Almut Jaekel