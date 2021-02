Anzeige wegen Notrufmissbrauch statt Polizei-Taxi nach Stralsund 

Gemeinde Sundhagen

In der Liste der skurrilsten Notrufe im Raum Grimmen liegt dieser sicher ziemlich weit vorne. Blöd nur, dass einem 48-Jährigen nun eine strafrechtliche Verfolgung wegen dem Missbrauchs der Notrufnummer erwartet.

Was war passiert? Beamte des Grimmener Polizeireviers wurden am Montag zum Bahnhof in die Gemeinde Sundhagen gerufen. Dort gab ein 48-Jähriger an, leicht bekleidet aus dem Zug geworfen worden zu sein. Den eintreffenden Polizisten bot sich jedoch ein etwas anderes Bild. Der Anrufer war den Witterungsbedingungen entsprechend normal gekleidet und polizeilich bekannt. Wie sich schnell herausstellte war er zudem alkoholisiert.

Wie die Polizei herausfand, war dies auch der Grund dafür, warum er sich plötzlich am Bahnhof in der Gemeinde Sundhagen wiederfand. Nach einem kurzen Schläfchen aufgewacht, dachte der 48-Jährige nämlich, er sei bereits in Stralsund und verließ den Zug.

Dann brauchte es eine kreative Geschichte, um doch noch sorgenfrei in die Hansestadt zu kommen. So hoffte er, dass die alarmierten Beamten ihn dort hinfahren würden. Quasi via Polizei-Taxi. Aber falsch gedacht: Stattdessen droht dem Mann nun eine Anzeige wegen Notrufmissbrauch.

Von Raik Mielke