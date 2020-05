Arbeit mit Maske: Verkäuferin aus Grimmen gewöhnte sich schnell an sie

Grimmen

Birgit Steinfurth wurde 1964 in Grimmen geboren und lebt seitdem gern in der kleinen Stadt an der Trebel. „Es lebt sich hier ruhiger als in großen Städten. Ich kann auf diese Hektik verzichten und wer kann heutzutage schon von sich sagen, dass er mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann.“ Sie arbeitet als Verkäuferin im Einzelhandel im Rewe-Supermarkt und hat sich schon an die Maskenpflicht gewöhnt.

Zur Zeit sei die Arbeit schon etwas stressiger als sonst, aber die Kunden danken den Mitarbeitern ihren Einsatz mehr als sonst. „Sie schenken uns viele Süßigkeiten, mehr als wir essen können.“ Nach getaner Arbeit entspannt Birgit Steinfurth am liebsten bei der Handarbeit. Dann werden Bilder und Tischdecken gestickt.

Ihr sechsjähriges Enkelkind lebt in Hamburg. Seit Corona hat sie den Jungen nicht mehr gesehen und auch der geplante Urlaub im August, stehe noch in den Sternen. Aber die Grimmenerin bleibt optimistisch: „Warten wir ab, es kann ja durchaus noch etwas werden.“

Von Carolin Riemer