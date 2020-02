Arbeitskampf im Nahverkehr: So lief der erste von zwei Streiktagen in Stralsund

Stralsund

Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag den Warnstreik im kommunalen Busverkehr in Vorpommern fortgesetzt. Mit der Arbeitsniederlegung trafen die Busfahrer in der Hansestadt besonders den morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr. Nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) waren alle Betriebshöfe in Bergen auf Rügen, Stralsund, Ribnitz-Damgarten, Barth und Grimmen betroffen. Auch am Mittwoch sollten sich alle Fahrgäste anderweitig orientieren, denn erstmalig streiken die Busfahrer an zwei Tagen.

Trotz der erneut späten Streikankündigung durch Verdi konnte die VVR einzelne Fahrten auf der Insel Rügen und in Teilen Nordvorpommerns durch Subunternehmer bedienen. So fuhr vom Stralsunder Busbahnhof aus die Linie 304 bis Mohrdorf und die 306 bis Tribsees. Die Stadtverkehre Bergen und Sassnitz sowie teilweise der Ortsverkehr Binz-Prora wurde sichergestellt. Der Busverkehr für Menschen mit Behinderung in Grimmen wurde von Verdi nicht bestreikt. Alle Notfahrpläne sind in einem Streikausfallmelder hinterlegt unter www.vvr-bus.de.

Busfahrer bereit für weitere Streiks

Am Stralsunder Depot trafen sich die Busfahrer am Dienstag gegen 3 Uhr. Zu dieser Zeit wäre auch ihr Dienstbeginn gewesen. Über die zwei Streiktage hinweg postieren sie sich ihren Schichten entsprechend vor dem Tor. Am Dienstagvormittag traten so rund 40 Busfahrer in gelben Westen und mit roten Fahnen für mehr Geld und eine Lohnangleichung an Schleswig-Holstein an.

„Bisher haben wir noch nichts erreicht“, sagt der Stralsunder Busfahrer André Kleinert. „Die Arbeitgeber sind mit ihrem Angebot nicht auf uns zugekommen. Daher ist unsere Motivation für weitere Streiks hoch.“ Die Gewerkschaft fordert für die landesweit rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Der Arbeitgeberverband hält die Forderung nach einer Anpassung für nicht berechtigt. Es sei ein Spartentarifvertrag entsprechend der jeweiligen landesspezifischen Bedingungen vereinbart.

Das sagt Landrat Stefan Kerth ( SPD ) zu den Streiks

Dass die Kluft zwischen Angebot und Forderung noch weit auseinander liegt, betonte auch Landrat Stefan Kerth ( SPD) „Dass wir in die Nähe der Verdi-Forderung kommen, ist ganz schwierig. Da wird sehr viel verlangt“, sagt er. Kerth hätte den VVR-Geschäftsführer Ulrich Sehl gebeten, das Angebot für ihn einzuordnen, ins Lohngefüge vergleichbarer Berufe, wie Berufskraftfahrer. „Für das unterbreitete Angebot muss man sich nicht schämen“, sagt Kerth. „Ich kann nur appellieren, dass wir alle gemeinsam bei der Bevölkerung für Verständnis werben.“ Denn viele Bürger seien auf den Bus angewiesen.

Verständnis in der Bevölkerung schwindet

Eine VVR-Anzeigetafel am Dienstagvormittag: Keine Hinweis auf Ausfälle. Quelle: Kai Lachmann

Doch das Verständnis für den Arbeitskampf schwindet langsam. Denn wiederholt konnten sich Fahrgäste nicht auf die Informationen an den rund 1200 VVR-Bushaltestellen verlassen. Oft befindet sich auf diesen gar kein Hinweis auf Streiks oder Ausfälle im Nahverkehr. Am Dienstag besonders pikant: Im Stralsunder Stadtgebiet hat die VVR auch nicht auf den digitalen Anzeigetafeln über den Streik informiert. Dadurch warteten viele Menschen vergeblich auf ihren Bus. „Ärgerlich“, findet ein Mann, der am Bahnhof vergeblich auf den Bus zum Krankenhaus West gewartet hat. „Muss ich wohl zu Fuß gehen“, sagt er.

Ähnlich ergeht es einem Schüler am Busbahnhof. „Ich muss nach Knieper West und habe niemanden, der mich hinfährt“, sagt er. Dann geht er verzweifelt nach Hause. Auch am Busbahnhof wartet eine Frau mit Krücken und einem geschienten Bein. „Ich war beim Arzt und wollte mit dem Bus zurückfahren“, sagt sie. Mit ihrem bei einem Skiunfall gebrochenen Bein musste sie durch die Stadt zurückstapfen.

Stralsunder lief elf Kilometer zur Arbeit

Stralsunder lief elf Kilometer zur Arbeit. Quelle: Arne Lehmann

„Auf die Dauer wird es nervig“, sagt Jörg Diedrichsen, der bei der Deutschen Rentenversicherung arbeitet. Er wohnt in Devin. Da er keine Mitfahrgelegenheit finden konnte, lief er die elf Kilometer zur Arbeit zu Fuß. Für seinen Arbeitsweg brauchte er damit rund zwei Stunden. Grundsätzlich findet er den Streik der Busfahrer jedoch in Ordnung, da er die Konditionen kennt, unter denen die Männer bei der VVR arbeiten. „Ich hoffe aber, dass es bald geregelt ist“, sagt er.

Auch Taxifahrerin Doreen Nedel hat Verständnis für den harschen Arbeitskampf. „Viele Omas und Opas in den Dörfern bekommen die Ankündigung nicht mit und sind dann auf Taxis angewiesen", sagt sie. Dabei ginge es „letztlich ja nur um 2 Euro“. Einen guten Vormittag erwischte Taxiunternehmer Ronny Bohun. Zwischen 6 und 10 Uhr fuhr er eine Tour nach der anderen. 130 Euro waren in der Kasse. An anderen Tagen würden manchmal in der Zeit nur 20 Euro zusammenkommen. Auch er hat Verständnis für die Busfahrer. „Was sollen sie sonst machen, um mehr Geld zu bekommen?“

Mehr lesen:

Von Arne Lehmann, Kai Lachmann, Kay Steinke