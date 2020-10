Arbeitslosigkeit in Vorpommern-Rügen leicht gesunken

Stralsund

Die Arbeitslosigkeit ist in Vorpommern-Rügen im Oktober leicht zurückgegangen. Aktuell haben 9597 Frauen und Männer zwischen dem Kap Arkona und dem Trebeltal keinen Job. Das sind 129 Arbeitslose weniger im Vergleich zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank von 8,7 auf jetzt 8,5 Prozent.

Auf dem Arbeitsmarkt sind aber deutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. So lag die Arbeitslosenquote im Landkreis vor einem Jahr noch bei 6,9 Prozent. Damals waren 7774 Arbeitslose gemeldet. Aktuell sind es 1823 Personen mehr. Dennoch sei ein positiver Trend zu erkennen, sagt Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. „Wir beobachten weiterhin, dass der Abstand zu den jeweiligen Arbeitslosenwerten des Vorjahres mit jedem Monat ein wenig abnimmt. Während im Mai die Beschäftigungslosigkeit noch um 35,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lag, ist dieser Wert mit aktuell 23,4 Prozent deutlich zurückgegangen.“

Gesundheitsbereich und Bau sorgen für positive Impulse

Positive Arbeitsmarktimpulse kamen im Oktober vor allem aus dem Gesundheitsbereich, den unternehmensnahen Dienstleistungen und dem Bau. Auch wenn die Personalbedarfe aus diesen Wirtschaftsbereichen eher klein waren, hätten sie dennoch positive Auswirkungen, sagt Jürgen Radloff. „Denn es ist eher ungewöhnlich, dass wir im Oktober noch einmal einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen verzeichnen können.“ Das liege nicht im Trend. Normalerweise würde in der Region der niedrigste Stand der Beschäftigungslosigkeit im September erreicht werden. Danach steige die Zahl der Arbeitslosen eigentlich wieder kontinuierlich an. „Vom September zum Oktober des letzten Jahres war zum Beispiel eine Zunahme um 200 Personen zu registrieren. Das ist in diesem Jahr erfreulicherweise anders“, so der Agenturchef.

Ribnitz-Damgarten hat niedrigste Quote im Landkreis

Das Hotel- und Gastronomiegewerbe trug im Oktober nicht zu einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen bei. So sind auf der Insel Rügen aktuell 2414 Männer und Frauen ohne Job, gerade einmal 4 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote auf Deutschlands größter Insel verharrt mit 7,3 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. Bei der Agenturgeschäftsstelle Ribnitz-Damgarten, zu deren Einzugsbereich die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gehört, sind aktuell 1818 Arbeitslose gemeldet, drei weniger gegenüber dem Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,1 Prozent, der niedrigste Wert im gesamten Landkreis.

Größter Rückgang in Stralsund

In der Region rund um Grimmen sank die Beschäftigungslosigkeit um 15 Personen auf jetzt 1181 Arbeitslose. Die Quote beträgt hier 9,2 Prozent. In der Hansestadt Stralsund ging die Arbeitslosigkeit binnen Monatsfrist am deutlichsten zurück. Im Stadtgebiet sind aktuell 3315 Männer und Frauen ohne Job. Das sind 88 Personen weniger als noch im September. Mit 11,7 Prozent liegt die Quote hier allerdings auf einem verhältnismäßig hohen Niveau. Zum Vergleich: Vor einem Jahr konnte mit 9,7 Prozent noch eine Quote unter der 10-Prozent-Marke in der Hansestadt verzeichnet werden.

Die Kurzarbeit sorgt weiterhin für eine Entspannung am Arbeitsmarkt. Insgesamt haben seit Beginn der Corona-Krise im März 3363 Unternehmen in Vorpommern-Rügen Kurzarbeit angezeigt. 29 807 Arbeitnehmer sind davon betroffen. Ob diese Unternehmen Kurzarbeit auch tatsächlich in Anspruch genommen haben, zeigt sich immer erst mit einem gewissen Zeitverzug, denn die Betriebe haben eine Frist von drei Monaten, Kurzarbeit abzurechnen. Aktuell liegt die Abrechnung bis einschließlich Juni vor. Danach haben in dem Monat 7075 Beschäftigte Kurzarbeitergeld bezogen, im Mai waren es 14 101 Arbeitnehmer.

