Arbeitslosigkeit in Vorpommern-Rügen sinkt unter die 10 000er-Marke

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Vorpommern-Rügen hat sich etwas entspannt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im September unter die 10 000er-Marke gesunken. Aktuell haben 9726 Männer und Frauen im Landkreis keinen Job. Das sind 352 Personen weniger als noch Ende August.

„Einen ähnlichen Wert konnten wir zuletzt im März vermelden“, sagt Dr. Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. „Damals kündigte sich gerade eine Frühjahrsbelebung an, bevor die Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie zu den deutlichen Steigerungen der Arbeitslosenzahlen führten, die uns seitdem das ganz Jahr hindurch begleiten.“

Durch Corona: 2152 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr

Die Auswirkungen der Pandemie werden bei einem Vergleich mit dem Vorjahresmonat deutlich. Aktuell sind 2152 Frauen und Männer mehr als im September 2019 arbeitslos (28,4 Prozent). Damals lag die Arbeitslosenquote bei 6,7 Prozent, aktuell sind es 8,7 Prozent. In dem Zusammenhang verweist die Arbeitsagentur aber darauf, dass der Unterschied zu den Vorjahreswerten allerdings kontinuierlich abnehme. So lag die Arbeitslosigkeit im Mai um 35,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Seitdem hat sich der Unterschied Monat für Monat verringert.

Die stärkste Zunahme der Beschäftigungslosigkeit im Vorjahresvergleich ist in drei Branchen zu beobachten: im Bereich Verkehr und Logistik zu dem auch das Reinigungsgewerbe zählt, im produzierenden Gewerbe sowie im Tourismus mit den Hotel- und Gastronomieberufen aber vor allem auch mit dem Handel. Alle drei Branchen zusammengenommen machen über die Hälfte (57,2 Prozent) an der aktuellen Steigerung der Arbeitslosenzahlen aus.

Ribnitz-Damgarten hat niedrigste Quote im Landkreis

In alle Geschäftsstellen-Bereichen der Arbeitsagentur ist die Arbeitslosigkeit im September gesunken. Sie liegt aber deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Die niedrigste Arbeitslosenquote registriert aktuell die Region Ribnitz-Damgarten mit 7,2 Prozent. Dort sind aktuell 1821 Frauen und Männer arbeitslos, 72 weniger als im Vormonat. Knapp dahinter folgt die Insel Rügen mit 7,3 Prozent. Mit 2418 Personen haben 91 weniger als im Vormonat keinen Job. Beide Regionen sind um diese Jahreszeit deutlich niedrigere Werte gewöhnt. Noch vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote rund um die Bernsteinstadt mit der Halbinsel Darß-Fischland-Zingst bei 5,4 Prozent, auf Deutschlands größter Insel bei 5,5 Prozent. Ganz ähnlich sieht die Entwicklung in Grimmen aus. 25 Personen weniger als Ende August sind in der Agenturgeschäftsstelle arbeitslos gemeldet, 1196 Frauen und Männer gegenwärtig ohne Beschäftigung. Hier liegt die Beschäftigungslosigkeit aktuell bei 9,3 Prozent. Das sind 2 Prozentpunkte mehr als im September des letzte Jahres. In der Hansestadt Stralsund haben 4291 Frauen und Männer aktuell keine Arbeit, 164 weniger im Vergleich zum Vormonat. Die Quote beträgt aktuell 12,0 Prozent. Hier wurde im September 2019 mit 9,7 Prozent zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung ein Wert unter der 10-Prozentmarke erreicht. Davon ist die Stadt aktuell weit entfernt.

„Ich bin vorsichtig optimistisch, dass uns die bevorstehenden Herbstferien im Oktober eine Verlängerung der Tourismussaison bescheren könnten“, sagt Dr. Jürgen Radloff mit Blick auf den gerade begonnenen Monat.. „Momentan nehme ich zumindest aus vielen Hotels die Meldung war, dass die Buchungen vielfach zum Teil noch bis weit in den Herbst hineinreichen. Das könnte dazu führen, dass der zu erwartende saisonale Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht ganz so stark ausfällt, wie sonst üblich.“

3339 Unternehmen haben Kurzarbeit angezeigt

Die Zahl der Arbeitslosen wäre vermutlich sogar deutlich höher, wenn nicht viele Unternehmen die Möglichkeit der Kurzarbeit genutzt hätten. Insgesamt haben seit Beginn der Corona-Krise im März 3339 Unternehmen in Vorpommern-Rügen Kurzarbeit angezeigt. 29 654 Arbeitnehmer sind davon betroffen. Ob Kurzarbeit tatsächlich in Anspruch genommen wurde, zeigt sich aber erst mit einem gewissen Zeitverzug, denn die Betriebe haben eine Frist von drei Monaten, Kurzarbeit für ihre Arbeitnehmer abzurechnen. Aktuell liegt die Auswertung für den Monat Mai vor. Danach wurde für 14 655 Beschäftigte tatsächlich in dem Monat Kurzarbeitergeld abgerechnet.

