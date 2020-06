Brandshagen

Kleine Hirsche haben raue Zungen, ähnlich wie Katzen. Wer das nicht glaubt, kann sich am Sonnabend von Fritzi und Alfred davon überzeugen lassen. Ab 10 Uhr feiert die Arche Brandshagen ihren jährlichen Tag der offenen Tür. Der Höhepunkt wird das Scheren der Schafe sein, aber die Arche hat noch jede Menge flauschige Bewohner zu bieten, die man nicht alle Tage so nah und zahm zu Gesicht bekommt. Die Archegäste werden also nicht nur von Vereinschefin und Tierschützerin Gudrun Thiess herzlich willkommen geheißen, sondern auch von den Tieren des Hofes.

Besuch bei Tierbabys

Vor zwei Jahren gründete die Tierfreundin den Verein, der vorrangig verwaisten Rehkitzen eine zweite Chance auf ein Leben in Freiheit bietet. Die 64-Jährige zieht die Kitze mit Bioziegenmilch groß und wildert sie nach etwa sieben Monaten wieder im Wald aus. „Das klappt super“, sagt sie. Immerhin habe sie bereits 25 Rehkitzen, die ihre Mutter verloren, wieder auf die eigenen kleinen vier Hufe geholfen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Vor einigen Wochen brachten aufmerksame Menschen das erste Damhirschkalb nach Brandshagen. Eine Premiere für Gudrun Thiess, die weiß, dass junge Hirsche meist anhänglicher werden als die zierlichen Reh-Kinder.

Auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände mitten in der Dorfallee geht es in diesen Tagen turbulent zu. Wie in einem Tierkindergarten darf sich der Besucher hier fühlen. Mittlerweile ist das zweite Hirschkälbchen in die Arche gezogen. Dazu kommen noch fünf Rehkitze und der heimliche, flauschige Star der Arche: Eselbaby Geronimo, der mit seinen Eltern und den beiden Schafen Molly und Lisa zur Stammbesetzung der Arche gehören.

Ein Idyll mitten in Brandshagen

Am Sonnabend bekommen die Schafe des Hofes ihre Sommer-Frisur. Quelle: Carolin Riemer

Alfred und Fritzi, die sieben und vier Wochen alten Damhirschkälber, erkunden draufgängerisch das Leben. Sie zupfen an Hosenbeinen und Schuhen, lassen sich am Hals und hinter den Ohren kraulen und zeigen, wie sprungfreudig sie trotz ihres jungen Alters schon sind. Während die beiden „viel Unsinn“ machen, wie Gudrun Thiess lächelnd bemerkt, liegt Eselbaby Geronimo auf ihrem Schoss und lässt sich kraulen. Seine Mutter Frieda grast derweil auf der Wiese und Papa Jacky steht nur wenige Meter entfernt bei den beiden Schafen des Hofes. Hund Babsi döst in der Sonne. Es ist ein Idyll, das sich Gudrun Thiess mit viel Liebe und noch mehr ehrenamtlicher Arbeit geschaffen hat. „Hier vertragen sich alle Tiere. Wir sind eine Familie“, sagt sie zufrieden. Geronimo schnauft zustimmend.

Wasser wird dringend benötigt

Am Sonnabend können Besucher für einige Stunden Teil dieses Idylls werden. Vor allem, können sie aber auch helfen, ein schwieriges Problem zu lösen. Wie fast überall, wird auch in der Arche das Wasser knapp. Das Gelände besitzt keinen eigenen Wasseranschluss. „Das würde mehr als 6000 Euro kosten.“ Gudrun Thiess hat sich natürlich erkundigt und musste leider feststellen, dass diese Ausgabe die finanziellen Möglichkeiten des ehrenamtlichen Vereins übersteigt.

Sie hofft, dass Besucher den Tieren Wasser mitbringen. Oder Ziegenmilch. Beides brauchen die Tier-Waisen nämlich dringend, um groß und stark zu werden. Eintritt verlangt sie hingegen nicht.

Programm Am Sonnabendum 10 Uhr werden die Schafe geschoren. Die Mittwochsspinnerinnen aus dem Stralsunder Zoo verarbeiten sie gleich weiter – vom Schaf bis zur Wollsocke. Eselbaby Geronimo wird getauft. Vorstellung der Rehkitze und Damwildkälber inklusive öffentlicher Fütterung. Weiterhin: Seifenblasenspaß, Barfußpfad, Puzzle-Bastel-Spaß, Lesung mit Kinderbuchautorin, Stockbrot. Die Arche Brandshagen befindet sich in der Dorfallee 21; Der Eintritt ist frei; (Wasser-)Spenden sind herzlich willkommen.

In der Arche wird jede große und kleine helfende Hand gebraucht. Ob beim Striegeln der Tiere, beim Streichen eines Zauns oder bei der Gartenarbeit. Gudrun Thiess ist eigentlich immer bei ihren Tieren. Die Eselfamilie könne sogar für kleine Ausflüge zum Strelasund gebucht werden und auf dem Gelände fand auch schon die eine oder andere Kindergeburtstagsparty statt.

Von Carolin Riemer