Asienreise bis Baby-Besuch: Darauf müssen Menschen in MV wegen Corona verzichten

Es hätte alles so schön werden können 2020. Doch ein Virus hat das Jahr verhagelt. Die Hochzeitsreise in die USA fällt ins Wasser, das Roland-Kaiser-Konzert wurde abgesagt. Geplanten Regatten hat Corona den Wind aus den Segeln genommen. Der Besuch beim gerade geborenen Enkel muss ausfallen, weil Reisen in diesen Zeiten und Kontakte ein diesen Zeiten eben keine besonders gute Idee sind. Hier erzählen Menschen aus Vorpommern, welcher Verzicht sie in der Corona-Krise besonders schmerzt.

Bildergalerie: Darauf müssen wir verzichten

