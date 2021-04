Für mehr als 320 Personen im Landkreis ist das Mittel der amerikanischen Firma Johnson & Johnson vorgesehen – darunter für Asylbewerber und Betreuungspersonal in den Heimen. Doch warum erhalten genau diese das Vakzin, das erst am Dienstag von der EMA grünes Licht bekommen hat? Die OZ hat nachgefragt.

Asylbewerber in Vorpommern-Rügen bekommen Impfstoff von Johnson & Johnson

Kampf gegen Corona - Asylbewerber in Vorpommern-Rügen bekommen Impfstoff von Johnson & Johnson

Kampf gegen Corona - Asylbewerber in Vorpommern-Rügen bekommen Impfstoff von Johnson & Johnson