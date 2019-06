Grimmen

Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür. Genau die richtige Zeit die wunderschöne Region mal wieder ausgiebig zu erkunden. Passende Veranstaltungen gibt es dafür zu Genüge.

Künstler stellen ihre Arbeiten vor und öffnen die Ateliers

Mecklenburg fasziniert seit geraumer Zeit Künstler und Kunstliebhaber gleichermaßen.Wie sehr das künstlerische Herz des Landes schlägt, zeigt sich alljährlich zu Pfingsten, wenn die gelben Schirme signalisieren: Unsere Ateliers sind offen, es kann über die Schulter geschaut, gestaunt und auch selbst gewerkelt werden. Auch in unserer Region nehmen zahlreiche Ateliers an der landesweiten Aktion „Kunst Offen“ teil. Mögliche Ausflugsziele in der näheren Umgebung sind das Gutshaus Bassendorf. Volker Busse und Jana Kunath-Busse stellen Skulpturen, Kalligraphien und Textil-Kunst vor. In der Kuhnstalle in Willershusen zeigt Künstler „Luwi“ Malereien und Kunst jeder Art vor. Ebenfalls in der Gemeinde Süderholz beteiligt sich Barbara Theophile Hansen. Sie präsentiert in Willerswalde Malereien und Textil-Kunst. Das Jazz-Café und Künstler Thomas Reich laden die Besucher nach Müggenwalde ein. Dort gibt es Malereien, Objekte, Plastiken und „kunstruktive Arbeiten“ zu sehen. Karin und Herbert Dornbruch aus Abtshagen zeigen Malereien, Plastiken und Objekte. In der „Alten Schule“ in Wittenhagen präsentiert Monika Ortmann Werke aus ihrem Skulpturengarten. Malereien in der Kunstscheune gibt es in der Gemeinde Sundhagen zu sehen. In Kirchdorf präsentieren Godela von Randow, Sabine Alexas und Michaela Waschkau ihre Arbeiten. Ebenfalls in Sundhagen, um genau zu sein in Niederhof, zeigt Susanne Stollenwerk ihre Künste. Das Atelier Wolf Öl- und Acrylmalereien in Zarrendorf.

Kunstmarkt in Bremerhagen

Der Verein „CHAMÄLEON Stralsund“ hat Kunsthändler, kreative Bastler und Händler von regionalen Lebensmitteln dazu eingeladen, beim diesjährigen Markt auf dem Gelände des ehemaligen Schullandheims in Bremerhagen mitzumachen. Los geht es am Sonntag um 11 Uhr. Der Markt ist bis 18 Uhr geöffnet. Die Händler präsentieren von selbst Genähtem für Groß und Klein über handgemachten Schmuck bis hin zu handgefertigter Keramik diverse Produkte. Aber auch Honig und Met sowie Straussenfleisch sind an diesem Tage in Bremerhagen zu erwerben. Zudem wird es den gesamten Tag über Musik aus der Drehorgel geben.

Raik Mielke