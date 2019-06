Grimmen

Seit 2012 spielt Arik Tober beim Handballsportverein Grimmen. Dabei kam er eher durch einen Zufall zu dieser Sportart. „Wer in einem Verein war, brauchte nicht in die Ganztagsschule“, erzählt er. Schnell war die Leidenschaft am Sport der fliegenden Bälle geweckt. Mit seinen 1,96 hat der 17-Jährige perfekte Voraussetzungen. Derzeit besucht er in Stralsund das Fachgymnasium. Nach dem Pauken geht es dann zum Schwitzen in die Handballhalle. Mit seinen Teamkollegen ist er am Montagabend in die Vorbereitung gestartet. „Vor allem der Zusammenhalt in der Mannschaft begeistert mich“, sagt er. Arik Tober war Mitglied in der Landauswahl und holte mit dem Team den Norddeutschen Vizemeistertitel. Der 17-Jährige möchte Stammtorhüter in der ersten Männermannschaft werden. Nach der Schule würde der sportbegeisterte junge Mann gerne als DJ durchstarten. „Es ist ein Traum auf den größten Festivals aufzulegen“, sagt er.

Raik Mielke