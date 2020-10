Attacke im Stralsunder Klinikum: Frau schlägt Polizistin ins Gesicht

Stralsund

Erst belästigte sie Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund, dann schlug sie nach Einlieferung in der Klinik um sich und verletzte eine Polizeibeamtin – jetzt muss sich eine Frau aus Grimmen wegen des tätlichen Angriffs auf eine Vollstreckungsbeamtin verantworten.

Anwohner in der Arnold-Zweig-Straße belästigt

Die Frau hielt die Polizei in Stralsund am vergangenen Freitag gleich mehrere Stunden auf Trab. Gegen 17.30 Uhr meldete eine Anruferin, dass eine unbekannte Frau in der Arnold-Zeig-Straße in der Hansestadt in einem Mehrfamilienhaus an mehrere Wohnungstüren klopfte und die Anwohner belästigte. Beamte vom Polizeihauptrevier Stralsund stellten die Ruhestörerin, eine 33-Jährige aus Grimmen. Sie war alkoholisiert. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme forderten die Beamten zur Unterstützung Rettungskräfte an. Die brachten die Frau für weitere Untersuchungen ins Klinikum der Hansestadt.

Bei Untersuchung zugeschlagen

Im Krankenhaus wurde die 33-Jährige während der ärztlichen Untersuchung aggressiv und schlug einer Polizistin ins Gesicht. Die Beamtin erlitt dabei leichte Verletzungen, konnte nach ärztlicher Behandlung ihren Dienst aber fortsetzen. Um weitere Angriffe der aggressiven Grimmenerin zu unterbinden, fesselten die Beamten die Frau und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Die 33-Jährige wurde anschließend stationär im Krankenhaus untergebracht.

