Grimmen

Grimmen hat jetzt auch einen Social Media Auftritt bei der Deutschen Bahn. In Zusammenarbeit mit der „terra press GmbH“ und dem Tourismusverband Vorpommern hat die Pressestelle der Kommune einen virtuellen Stadtrundgang durch Grimmen erarbeitet, den die Deutsche Bahn in ihre neue App „DB Ausflug“ aufgenommen hat.

User finden dort knapp 300 App-Touren für Reisende, teilt Thorsten Erdmann, Pressesprecher der Stadt Grimmen, mit. Die App ist kostenfrei und lässt sich schnell und unkompliziert auf ein Mobilgerät laden.

Grimmen erhöht mediale Präsenz

Wie Stadträtin Heike Hübner (CDU) sagt, ist das ein weiterer Schritt, um die mediale Präsenz Grimmens zu erhöhen. „Die Bahn wird in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen und Vorpommern als Urlaubsregion noch weiter in den Fokus rücken. Da ist es nur konsequent, diese Werbemöglichkeit für die Stadt zu nutzen. Grimmen wird jetzt in einem Atemzug mit Neubrandenburg, Wismar, Stralsund oder Heringsdorf für einen touristischen Ausflug empfohlen“, begründet Hübner das Engagement der Stadt.

Und es sind weitere Marketingaktivitäten geplant. „Zum Sommer werden wir mit der AOK Nordost einen digitalen Bewegungskompass erarbeiten“, so die Stadträtin. Diese App wird speziell für den kommunalen Raum entwickelt und soll in digitaler Form die Bewegungsangebote der Kommune darstellen. Das können Sportangebote von Vereinen, aber auch Wander- und Radtouren sein. Auch Spielplätze und Parks werden in dieser App aufgelistet, erklärt Heike Hübner die Inhalte des Bewegungskompasses. „Es geht darum, Bewegungsorte und Bewegungsinhalte in und um Grimmen aufzuzeigen.“

Stadtrundgang inklusive

Aber zurück zur Bahn App „DB Ausflug“: Auf dieser modern gestalteten Informationsplattform erhalten die Nutzer Tourempfehlungen und Tipps zu Sehenswürdigkeiten in Grimmen. Der Stadtrundgang beginnt und endet am Bahnhof. Es gibt gratis Informationen zu städtischen Attraktionen, Events oder zum Wetter. Mit Hilfe der Karte können Sie entlang ausgewählter Ausflugsstationen auf getesteten Routen navigieren, die Touren in Merklisten speichern oder direkt und bequem über das Handy einen Ausflug organisieren.

Die App begleitet Sie dabei und ermöglicht zudem die Planung der An-und Abreise zu ihrem Wunschdatum und von ihrem Startbahnhof. Die Tourinformationen (inklusive Karten) lassen sich zu Hause bequem auf das Mobilgerät laden. So bekommen Sie vor Ort sofort Benachrichtigungen, wenn Sie sich in der Nähe eines favorisierten Ausflugszieles befinden.

Für das zweite Halbjahr kündigte Heike Hübner weitere Schritte in Richtung Digitalisierung an. „Wir werden uns die Internetpräsentation der Stadt genau anschauen und einen Facebook-Auftritt prüfen.“

Von OZ