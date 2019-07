Grimmen

Ein Junge und zwei sportliche Leidenschaften. Das ist der achtjährige Marten Jegutzki aus Grimmen. Seit seinem fünften Lebensjahr kämpft er beim Kampfpsortverein Grimmen auf der Tatami. Als Judoka konnte der Grundschüler schon zahlreiche Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Aber dies ist nicht das einzige sportliche Hobby des Trebelstädters. Zweimal in der Woche geht es zudem zum Fußballtraining in die Hansestadt Stralsund. Dort geht er für den TSV 1860 in der Jugendmannschaft auf Torejagd. Für eine Sportart entscheiden, möchte sich der Achtjährige aktuell noch nicht. Und auch in den Sommerferien kann er das runde Leder nicht in Ruhe lassen. In der vierten Ferienwoche nimmt er mit seinem Bruder am Fußball-Camp des FC Hansa Rostock teil. Na dann: Sport frei!

Raik Mielke