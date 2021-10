Weil ein 33-Jähriger selbst nicht schlafen konnte, störte er auch die Nachtruhe seiner Nachbarn und klopfte mit einem Hammer gegen eine Wohnungstür, sprühte Graffitis an die Wände im Hausflur und beleidigte eine Polizistin.

Auf Drogen: Grimmener randaliert nachts in seinem Wohnblock

Polizeimeldung - Auf Drogen: Grimmener randaliert nachts in seinem Wohnblock

Polizeimeldung - Auf Drogen: Grimmener randaliert nachts in seinem Wohnblock